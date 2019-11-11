Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue: ефектні фото першої леді України

4405 Читать новость на русском
Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue
Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue / Instagram / @vogue_ukraine

Дружина українського президента Володимира Зеленського Олена вперше знялася для обкладинки популярного глянцевого журналу Vogue Ukraine.

Редактори Vogue на своїй сторінці в інстаграмі представили три обкладинки з першою леді України. Олена Зеленська знялася для грудневого випуску глянцю, який вийде у продаж 18 листопада.

Читайте також: У шовковій сукні-комбінації: сексапільна Ембер Герд стала гостею церемонії в Нью-Йорку

Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб показати її в різних якостях. На першій – строгий офіційний портрет. На іншій Олена зображена зі своєю сім'єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша – зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку – красиву і чарівну,
– зазначає головний редактор Vogue Філіп Власов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)

 

Автором знімків Олени Зеленської став нідерландський фотограф Пол Беллаарт.

"Його майже документальний стиль дозволив показати першу леді максимально правдиво, такою, якою вона є в житті", – додає редактор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)

 

В новому інтерв'ю перша леді України розповіла про життя в новому статусі, нові обов'язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)

 

 

blog_ava
Яке найпоширеніше прізвище в Україні та країнах ЄС: дослідження
сьогодні
10256
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України LifeStyle Володимир Зеленський Новини LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
сьогодні 14:22 "Доктор Сон": продовження культового "Сяйва"
Юлія Ліпенцева 174
Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України
сьогодні 11:55 Ексклюзив: співак триб'ют-шоу Адріано Челентано виступив у Львівській опері з прапором України
Анастасія Манюхіна 2553
Безвіз з Монголією: п'ятірка цікавих місць для подорожі
10 листопада 18:40 Безвіз з Монголією: п'ятірка цікавих місць для подорожі
Марина Джура 426
6 жінок-науковців, які змінили хід історії
10 листопада 16:52 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
Настя Сукач 16762
Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
9 листопада 11:25 Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
Юлія Девда 34877
Новини
Більше новин
Залиште відгук