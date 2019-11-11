Олена Зеленська знялася для обкладинки Vogue: ефектні фото першої леді України

Дружина українського президента Володимира Зеленського Олена вперше знялася для обкладинки популярного глянцевого журналу Vogue Ukraine.

Редактори Vogue на своїй сторінці в інстаграмі представили три обкладинки з першою леді України. Олена Зеленська знялася для грудневого випуску глянцю, який вийде у продаж 18 листопада.

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Ми зробили три обкладинки з головною героїнею номера, щоб показати її в різних якостях. На першій – строгий офіційний портрет. На іншій Олена зображена зі своєю сім'єю, і в оточенні найважливіших людей її життя вона інша – зворушлива і безтурботна. На третій, digital-обкладинці, ми бачимо просто жінку – красиву і чарівну,

– зазначає головний редактор Vogue Філіп Власов.

Автором знімків Олени Зеленської став нідерландський фотограф Пол Беллаарт.

"Його майже документальний стиль дозволив показати першу леді максимально правдиво, такою, якою вона є в житті", – додає редактор.

В новому інтерв'ю перша леді України розповіла про життя в новому статусі, нові обов'язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії.