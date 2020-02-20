Олена Зеленська зробила незвичну зачіску для публічного виходу: фото

Перша леді України Олена Зеленська продовжує впроваджувати ініціативи та підтримувати соціально-важливі проєкти. У мережі вона показала фото з міжнародного форуму, на якому постала з досить незвичною зачіскою.

Олена Зеленська зазвичай постає перед камерами з хвилястим волоссям. Однак для нового виходу перша леді України вирішила проекспериментувати зі своїм образом, заплівши з одного боку дві косички. Така зачіска виглядала стильно і досить незвично, що відзначили користувачі мережі.

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Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

У такому образі перша леді Україна взяла участь в міжнародному форумі "Україна на шляху подолання домашнього та ґендерно зумовленого насилля". Під час свого виступу впливова українка наголосила, що в Україні почала діяти національна гаряча лінія з протидії домашньому насильству. Олена Зеленська зазначила, що кожна людина, яка потерпає від жорстокості вдома, повинна запам'ятати номер та звертатись за допомогою. Фахівці зможуть надати не тільки психологічну чи правову підтримку, але й врятувати жертв домашнього насилля.

Чотири цифри, покликані врятувати життя... 1547 – номер національної гарячої лінії з протидії домашньому насильству. За цим номером кожен, хто потерпає від домашнього насильства, може отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України,

– розповіла Олена Зеленська.

Окрім цього, перша леді України наголосила, що від насилля не застрахований ніхто, тому корисно занотувати номер гарячої лінії.



Олена Зеленська на офіційному заході / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська взяла участь у міжнародному форумі / Instagram / @olenazelenska_official