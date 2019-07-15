Олена Зеленська зустрілась із послом Франції: ефектні фото

1943 Читать новость на русском
Олена Зеленська в Києві
Олена Зеленська в Києві / Instagram / @olenazelenska_official

Після інавгурації Володимира Зеленського його дружина Олена активно почала виконувати обов'язки першої леді. Вона вже встигла супроводжувати президента у міжнародних поїздках, а днями сама зустрілась із послом Франції в Україні.

Зустріч відбулась у приміщенні Мистецького арсеналу. Саме там посол Ізабель Дюмон влаштувала урочистий захід з нагоди Національного свята Франції. На світську подію вона прийшла в українській вишиванці з блакитним орнаментом. Ізабель Дюмон не тільки зустріла високоповажних гостей, але й зіграла для них на бандурі. Не оминула такого свята і перша леді України.

Читайте також: Яку сукню Олена Зеленська вибрала для вшанування жертв Голодомору: промовисті фото

Дякую, дорога Ізабель Дюмон, за запрошення, і вітаю зі святом вас і всіх наших французьких друзів,
– лаконічно написала у мережі перша леді. 

Ізабель Дюмон зіграла на бандурі
Ізабель Дюмон зіграла на бандурі / Instagram / @olenazelenska_official

До допису Олена Зеленська додала ефектні фото, на яких позувала з Ізабель Дюмон та іншими учасниками зустрічі. Згідно із кадрами, опублікованими першою леді на офіційній Instagram-сторінці, вона вирішила не одягати одну зі своїх вишиванок, надавши перевагу улюбленому штанному костюму. Цього разу дружина президента обрала біле вбрання та такого ж кольору блузку. 

Витончений образ перша леді доповнила взуттям на підборах та лаконічними прикрасами. Олена Зеленська зібрала хвилясте волосся у зачіску, що додало ще більшої елегантності її образу. 

Читайте також: Перша леді у Канаді: Олена Зеленська поділилась знімками з міжнародної поїздки

Олена Зеленська в Києві
Олена Зеленська в Києві / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Перша леді Олена Зеленська
Перша леді Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official

blog_ava
Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
сьогодні
4325
Теги: Новини Києва LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Олена Зеленська
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
сьогодні 10:05 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
6363
Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
13 липня 19:58 Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі
2231
Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
13 липня 14:04 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
Наталія Печерська 2716
"Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати
13 липня 12:39 "Міцному горішку" – 31: приголомшливі факти про культовий фільм, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 1191
Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав"
12 липня 19:03 Павло Табаков: "Я на своїх дітях перевіряю нові пісні, які написав"
566
Новини
Більше новин
Залиште відгук