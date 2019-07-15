Олена Зеленська зустрілась із послом Франції: ефектні фото

Після інавгурації Володимира Зеленського його дружина Олена активно почала виконувати обов'язки першої леді. Вона вже встигла супроводжувати президента у міжнародних поїздках, а днями сама зустрілась із послом Франції в Україні.

Зустріч відбулась у приміщенні Мистецького арсеналу. Саме там посол Ізабель Дюмон влаштувала урочистий захід з нагоди Національного свята Франції. На світську подію вона прийшла в українській вишиванці з блакитним орнаментом. Ізабель Дюмон не тільки зустріла високоповажних гостей, але й зіграла для них на бандурі. Не оминула такого свята і перша леді України.

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Дякую, дорога Ізабель Дюмон, за запрошення, і вітаю зі святом вас і всіх наших французьких друзів,

– лаконічно написала у мережі перша леді.



Ізабель Дюмон зіграла на бандурі / Instagram / @olenazelenska_official

До допису Олена Зеленська додала ефектні фото, на яких позувала з Ізабель Дюмон та іншими учасниками зустрічі. Згідно із кадрами, опублікованими першою леді на офіційній Instagram-сторінці, вона вирішила не одягати одну зі своїх вишиванок, надавши перевагу улюбленому штанному костюму. Цього разу дружина президента обрала біле вбрання та такого ж кольору блузку.

Витончений образ перша леді доповнила взуттям на підборах та лаконічними прикрасами. Олена Зеленська зібрала хвилясте волосся у зачіску, що додало ще більшої елегантності її образу.

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Олена Зеленська в Києві / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official



Перша леді Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська / Instagram / @olenazelenska_official