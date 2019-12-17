Олена Зеленська зустрілась з українською спільнотою Азербайджану: промовисті фото

Президентське подружжя України перебуває в кількаденній міжнародній поїздці. 16 грудня Володимир та Олена Зеленська вирушили до Азербайджану, де вже встигли взяти участь у кількох запланованих заходах. Зокрема, перша леді зустрілась з українською діаспорою.

Ефектними кадрами із зустрічі Олена Зеленська поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. Згідно із фото, для публічного виходу українська модниця обрала досить строгий офісний стиль. Перед камерами вона постала у сірому костюмі, який складався зі штанів та піджака з чорним поясом. Монохромний look Олена Зеленська розбавила світлою блузкою та взуттям на підборах.

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Олена Зеленська в Баку / Instagram / @olenazelenska_official

Вже у дописі Олена Зеленська розповіла, що зустрілась з представницями української діаспори. Перша леді запросила жінок-бізнесменок на ланч та дізналась, як українкам вдалось популяризувати вітчизняну культуру за кордоном та втілити власні перспективні ініціативи.

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"Там, де українки, завжди завзято і душевно. Сьогодні вкотре переконалася, адже Український жіночий бізнес-клуб в Азербайджані – яскравий доказ цього. Дівчата не лише знайшли одна одну для колаборації, а й згуртувалися навколо ідеї популяризувати українське в чужій країні. Кожна з них – успішна бізнес-леді, варта наслідування, та натхненна промоутерка своєї рідної землі. Дуже вдячна за щире бажання ділитися нашим найкращим!" – зазначила Олена Зеленська.



Стильний образ Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official



Олена Зеленська зустрілась з бізнесменками / Instagram / @olenazelenska_official

Відомо, що Володимир Зеленський вже зустрівся з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єр-міністром Алі Асадовим. Політики провели перемовини у розширеному форматі.