Олена Зеленська звернулась до спортсменів мовою жестів: промовисте відео

Перша леді України на офіційній інстаграм-сторінці опублікувала особливе звернення. У кількасекундному ролику Олена Зеленська побажала успіху спортсменам з вадами слуху та звернулась до них мовою жестів.

Відео з'явилось символічно 12 грудня, адже саме в цей день в Італії стартують XIX зимові Дефлімпійські ігри. Відомо, що 34 українські спортсмени боротимуться за перемогу у містах Мадезімо, К'явенна та Санта-Катерина-Вальфурва. Наразі дефлімпійці взяли участь у відкритті події, а перша леді України публічно підтримала їх на початковому етапі змагань.

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Олена Зеленська побажала спортсменам здобути найкращі результати та повернутись до столиці переможцями. Перша леді не приховувала, що захоплюється людьми, які презентують державу на подібних змаганнях. Цікаво, що дружина президента вперше звернулась до громадян мовою жестів. Зробила Олена Зеленська це символічно, адже спортсмени, які виступають на Дефлімпійських іграх, мають вади слуху.

Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, я сьогодні не зможу бути разом з вами, тому й вирішила записати це відео. Бажаю вам блискучих перемог і високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України. Адже те, як ви презентуєте нашу державу на світових спортивних аренах, – це престиж України. Вболіватиму за вас! Повертайтеся з перемогами,

– зазначила Олена Зеленська.

Окрім цього, вона додала, що найбільше їй сподобався жест, який означає перемогу. Рух рукою, як повідомила Олена Зеленська, демонструє силу, зібраність і націленість на результат, чого й побажала дефлімпійцям перша леді України.

Журналісти LifeStyle 24 не оминули увагою і образ Олени Зеленської. Позувала перша леді на фоні українського прапора, а для запису обрала малинову водолазку, яка є трендом цього сезону. До вбрання вона підібрала чорний низ та пояс. Виглядала Олена Зеленська елегантно та стильно.