Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото маленької доньки

Українська телеведуча Ольга Фреймут у 2017 році втретє стала мамою. Тоді у жінки народилася донька, яку назвали Євдокією. Зірка не часто ділиться світлинами маленької донечки, проте інколи робить винятки.

Ольга Фреймут є однією із найвідоміших жінок українського шоу-бізнесу. Проте вона не лише справжній професіонал у своїй справі, а й любляча матуся. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився черговий допис, де вона поділилася цікавими подробицями стосунків з Євдокією.

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Фреймут поширила рідкісну світлину донечки. Дівчина позує в дощовику, збираючи квіти. Також зіркова матуся оприлюднила серію знімків, на яких зображені різноманітні квіти.

"Навіть дощ не спинив Євдокію нарвати мені букетик", – написала в публікації знаменитість. Ольга розповіла, що усі квіти, які їй дарує маленька принцеса, вона з любов'ю фотографує та зберігає в окремій колекції на своєму телефоні. Зазначила, що колись подарує донечці кадри цих чудових квіточок та зілля.

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Що відомо про дітей Ольги Фреймут

Ольга Фреймут вперше стала мамою, народивши доньку Злату Мітчелл. Дівчинка з'явилася на світ в Лондоні, її батьком є корінний британець Ніл. У 2016 році знаменитість народила сина Валерія від теперішнього чоловіка Володимира Локотка. Ще через рік вона стала мамою донечки Євдокії, після чого стало відомо, що телеведуча офіційно вийшла заміж за Володимира та взяла його прізвище – Локотко.