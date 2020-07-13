Українська телеведуча звикла вражати публіку своїм вишуканим стилем і бездоганним смаком. Ольга Фреймут влаштувала прогулянку містом у шовковій сукні французького будинку моди Chloe, вартість якої становить 60 тисяч гривень.

За роки кар'єри на телебаченні Ольга Фреймут встигла підкорити глядачів не лише своїм професіоналізмом, а й ідеальним виглядом перед камерами. У реальному житті вона доводить, що це заслуга не стилістів, а її природної краси та вишуканого смаку. В інстаграм-профілі ведуча показала брендовий look, який обрала для виходу в місто.

До теми Оля Фреймут зізналася, як почувається у 38 років

Оля Фреймут наголосила, що нині модниці віддають перевагу комфорту й обирають взуття плоскій підошві. Проте сама знаменитість переконана, що життя на підборах значно цікавіше та впевненіше особливо тоді, коли одягаєш їх без приводу серед буднів.

Образ Ольги Фреймут

Телеведуча позувала у шовковій сукні з принтом вільного крою від будинку мод Chloe. Вартість такого вбрання становить майже 2 тисячі євро – понад 60 тисяч гривень. Брендову асиметричну сукню з закритим декольте та ґудзиками на грудях вона доповнила туфлями на шпильках білого кольору. Варто зауважити, що раніше знаменитість наголошувала, що образи довжини міді лише додають віку. Тому сама радо демонструє стрункі ніжки.

Для прогулянки Києвом Оля Фреймут зробила макіяж з акцентом на очі та легку укладку. З аксесуарів на ній лише лаконічні сережки.