У Франції стартував показ нового серіалу "Романс" (Romance). Одну з головних ролей тут зіграла акторка з українським корінням Ольга Куриленко. Зірка похизувалась у мережі кадрами з серіалу, на яких вона повністю оголилась.

Нові кадри з Ольгою Куриленко

Ольга Куриленко опублікувала еротичний ролик на інстаграм-сторінці та розбурхала ним мережу. На відео видно, як головний герой серіалу "Романс" Джеремі, якого зіграв П'єр Деладоншам, підглядає за красунею. За сюжетом, Еліс не знає, що не одна в будинку, тому перед прийняттям ванни з легкістю скидає весь свій одяг, демонструючи струнке оголене тіло.

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Еротичні кадри можна побачити у двох останніх епізодах серіалу. Саме їх 24 червня транслювали на французькому телеканалі, що залюбки зняла на камеру Ольга Куриленко.

Що відомо про серіал "Романс"

Серіал "Романс" – одна з останніх робіт Ольги Куриленко. У французькій стрічці вона зіграла загадкову красуню Еліс, яка не підозрює, що перебуває у небезпеці. Жінка з легкістю веде світське життя, підкорюючи серця усіх чоловіків. Та безтурботні будні завершаться, коли в її житті з'явиться Джеремі.

Історія чоловіка – друга сюжетна лінія, яка зацікавить глядачів. Джеремі працював барменом у нічному клубі. Там він побачив красиве фото Еліс на ретро-знімках. Дивним чином хлопець перенесеться у 1960 рік, коли була створена світлина, і зустрінеться з чарівною моделлю. та згодом з'ясується, що Джеремі не випадково потрапив у минуле: він має захистити Еліс, але від чого саме – герою доведеться з'ясувати.

Дивіться трейлер до серіалу "Романс": відео