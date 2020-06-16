Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко презентувала у мережі новий телепроєкт. Зірка знялась у французькому серіалі "Романс" (Romance) та показала пристрасні кадри з нових епізодів.

Знімки з'явились на інстаграм-сторінці Ольги Куриленко. На кадрах українська красуня пристрасно позувала поряд з актором П'єром Деладоншамом, який зіграв у серіалі одного з її залицяльників. Окрім цього, Ольга Куриленко показала романтичні фото, зроблені на березі моря.

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Ольга Куриленко у французькому серіалі / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial



Пристрасні кадри з серіалу "Романс" / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial ​



Кадри з Ольгою Куриленко / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial ​



Ольга Куриленко у серіалі "Романс" / Фото Instagram / @olgakurylenkoofficial ​

Що відомо про серіал "Романс"

Ольгу Куриленко у серіалі "Романс" зіграла загадкову жінку, яка в очах чоловіків є бездоганною. Вона – красуня, що привертає увагу всіх оточуючих, але водночас є милою та розумною. Та будувати серйозні стосунки Еліс не має наміру, тому всі залицяння чоловіків для неї не є важливими. Поява у її житті Джеремі може все кардинально змінити.

Хлопець був звичайним барменом-невдахою, який влаштувався у новий клуб. Весь заклад наповнених архівними фото Парижа. Однак дівчина з пляжу найбільше прикувала його увагу. Джеремі дивним чином попадає у 1960 рік, коли було створене фото, та зустрічає Еліс. Саме її він має захистити від якоїсь загрози, але від чого – Джеремі навіть не здогадується.

Дивіться трейлер до серіалу "Романс": відео