Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко розбурхала мережу еротичним фото. Зірка постала голою на чорно-білому знімку.

Автором чорно-білого фото Ольги Куриленко став фотограф Патріс ван Мальдер. Він і знайшов у своїх архівах еротичну світлину красуні ще до її кар'єри в Голлівуді.

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На фото гола актриса присіла на березі моря. Інтимні місця Ольга Куриленко прикрила завдяки правильно обраній позі. Ще більшої ефектності кадру додавала крислата гілка, на яку сперлась українська красуня. Ольга Куриленко загадково вдивлялась у пейзаж, що виглядало дуже зворушливо.

Як Ольга Куриленко потрапила в Голлівуд

Після закінчення школи у Бердянську Ольга Куриленко вирішила емігрувати з України. Актриса оселилась у Парижі і активно вивчала мову та моделінг. Вже за 2 роки харизматична красуня прикрашала топові глянці, не боячись перевтілень та яскравих образів. На одній із зйомок Ольга Куриленко познайомилась з фотографом Седріком Ван Молем, за якого вийшла заміж у 2000 році. Однак стосунки довго не протривали, а після розлучення зірка вирішила проміняти модельну кар'єру на акторську.

Спершу Ольга Куриленко грала у малобюджетних французьких стрічках, які й стали її квитком до Голлівуду. "Париж, я люблю тебе", "Хітмен", "Змія", "Макс Пейн", "Небезпечні секрети" та інші стрічки привели актрису до однієї з найяскравіших ролей: Ольга Куриленко стала дівчиною Джеймса Бонда у фільмі "Квант милосердя". Наразі актриса є однією з популярних красунь Голлівуду, яка вже може обирати цікаві для себе проєкти.

Та навіть після досягнення успіху Ольга Куриленко не боїться пікантних сцен. Актриса з легкістю оголилась в останньому серіалі, який вийшов на екран з назвою "Романс".