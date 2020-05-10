Ольга Куриленко відреагувала на скандал щодо заяви про те, що в ній немає української крові

Знаменита голлівудська акторка та модель Ольга Куриленко оскандалилася заявою про те, що в ній немає української крові. Таке висловлювання швидко розбурхало мережу та викликало активні обговорення, проте Ольга зазначає, що нічого скандального не говорила.

Вчора, 9 травня, вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, в якому привітала європейське суспільство з Днем пам'яті та примирення, а підписників із країн колишнього Радянського Союзу – з Днем перемоги. У коментарях публікації вона зазначила, що вважає себе "слов'янкою", а у неї взагалі немає української крові.

Читайте також: Ольга Куриленко відповіла на найпопулярніші питання про коронавірус

Необґрунтовані звинувачення на адресу Ольги Куриленко викликала в неї обурення. Вона вирішила відповісти на численні питання щодо її заяви та пояснила свою позицію.

"Останній раз напишу і більше нікому відповідати не буду! У мене немає часу для інстаграму. По-перше: навчіться читати. Коли написано привітання, воно має на увазі тільки те, про що говорить і нічого більше! Всі ці дискусії, які ви внизу розвинули і зміст, який ви надаєте моїм словам – це ваші вигадки. Нічого, у чому ви мене звинувачуєте, я не говорила. Ви не знайдете в моїх дописах ні слова, про те, що я не люблю Україну, ні слова про те, що я від неї відмовляюся, ні слова про те, що я не люблю Українців, ні слова про теперішній конфлікт України з Росією (про що тут взагалі не йшлося), ні слова про комунізм і таке інше", – заявила знаменитість.

Куриленко також розповіла, що тест ДНК не визначив в ній української крові, проте це всього лишень констатація факту. Ольга каже, що їй все одно, яка кров тече в ній, бо вона не расистка, а якщо в людей виникає ненависть до неї тільки через те, що у її венах немає української крові, то це багато що говорить про них самих.

Ненависть до людей за їхнє етнічне походження називається расизмом. І в цивілізованому світі, наскільки я знаю, расизм переслідується,

– завершила свою заяву акторка.



Ольга Куриленко відреагувала на скандал щодо своїх висловлювань / Скріншот / Instagram / @olgakurylenkoofficial