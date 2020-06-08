Українська акторка та телеведуча незмінно підкорює шанувальників своїм бездоганним зовнішнім виглядом. Ольга Сумська навіть 53 роки вражає стрункістю та сміливо демонструє тіло у відвертих літніх образах.

На особистій сторінці в інстаграмі Ольга Сумська опублікувала фото з відпочинку. Разом з чоловіком актором Віталієм Борисюком вона відправилася в село Підгірці, що на Київщині, аби відкрити літній сезон на березі Блакитного озера.

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Зірка зізналася, що через карантинні обмеження кордони будуть залишатися закритими, то разом з коханим буде опановувати внутрішній туризм і відпочивати в Україні. Сумська зізналася, що таке дозвілля їй сподобалося. Варто зазначити, що на пляжі, на якому проводило час подружжя, було досить людно навіть попри карантин.

Спокусливий образ Ольги Сумської

Акторка позувала на березі озера, сидячи на шезлонзі. Вона засмагала у яскраво-рожевому купальнику, який пікантно підкреслював її великий бюст. Талію Ольга Сумська приховала за парео з квітковим принтом. Проте в центрі уваги опигилося навіть не спокусливе декольте зірки, яке вона прикрила волоссям, а фантастично стрункі ноги, які вона простягла до об'єктива.

У спекотну погоду акторка одягла сонцезахисні окуляри та білу кепку, а від палючого сонця ховалася під пляжною парасолею. Шезлонги подружжя були розташовані біля води, тому пара могла насолодиться свіжістю озера.



Ольга Сумська похизувалася стрункими ніжками / Фото: Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком​ / Фото: Instagram / @olgasumska