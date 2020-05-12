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Ольга Сумська розповіла, чому пішла від першого чоловіка

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Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @ olgasumska

Популярна українська акторка Ольга Сумська наважилася розповісти, чому пішла від першого чоловіка Євгена Паперного, з яким прожила у шлюбі 4 роки.

Ольга та актор Євген Паперний були одружені протягом чотирьох років. У них народилася донька Антоніна. Проте невдовзі пара розійшлася. Як Сумська наважилася на такий крок, вона розповіла під час розмови з Олею Поляковою в прямому ефірі в інстаграмі.

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Ольга Сумська стала гостею нового випуску онлайн-шоу Полякової "Правда чи дія". Під час трансляції вона зізналася, що в театрі завела бурхливий роман із актором Віталієм Борисюком, до якого невдовзі пішла від чоловіка. 

"Він не оцінив той Божий дар, який був у його руках. Трохи зловживав алкоголем. Фізіологія теж дуже важлива, але коли ти живеш в цьому середовищі і рахуєш тверезі дні – це дуже страшно і боляче. Багато жінок мене зрозуміють. Борисюка ще ніхто не перевершив. Він боровся за мене несамовито. Міг прийти вночі до мене. Ми жили тоді з Євгеном у двокімнатній квартирі, Тоня була маленькою, а він дзвонить у двері о четвертій годині ранку. Женя відкриває, стоїть Борисюк і каже йому: "Йди з дороги". І тут Паперний хапає сокиру і кричить: "Порубаю бл**ів". Це було пекло. Потім всі ці з'ясування стосунків в театрі... Пристрасті вирували на 200 градусів", – розповіла знаменитість.

Євген не намагався втримати дружину. Тієї ж ночі Сумська разом із донькою поїхали до Борисюка. Їхня історія кохання триває вже 25 років, з яких 24 вони офіційно є чоловіком і дружиною. Акторка зізналася, що шлюб із Віталієм вона б не проміняла ні на що.

У кожної сім'ї є свій штрих-код, свій світ запахів, і він рідний. Коли Віталій поцілував мене, то всередині прокинувся вулкан,
– сказала Сумська.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Ольга Сумська Зіркові розлучення
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