Популярна українська акторка Ольга Сумська активно ділиться з підписниками новинами зі свого життя та розповідає невеличкі секрети. Так, в останньому своєму дописі зірка розповіла про користь трав для здоров'я та краси.

55-річна народна артистка України може похизуватися своєю вродою та молодістю. На своїх світлинах акторка виглядає значно молодшою від свого віку. На своїй особистій сторінці в інстаграмі, актриса розповіла деякі секрети для своїх прихильників.

Читайте також Ольга Сумська зізналась, чому видалила фірмову родимку на обличчі

В одній із останніх публікацій Ольга Сумська позувала у вишитій кораловій сорочці від української дизайнерки Юлії Магдич, на шию одягнула масивне намисто такого ж кольору, образ доповнила легким макіяжем.

Актриса розповіла підписникам, чим займалася перші літні дні. Виявляється, Ольга Сумська є прихильницею народної медицини, тож завжди збирає цілющі трави, які використовує для косметичних процедур.

Літечко. Люблю трави. Зараз все буяє, гріх не скористатися можливістю. Вже назбирала і насушила кропиви, листя берези, ромашки (піде для зміцнення волосся), звіробою (для інунітету), зробила настоянку з квітів каштану (супер для ніг від набряків), і зелених горіхів (протипаразитарне). Природа дарує нам безліч прекрасних трав, треба тільки навчитися розбиратися в них,

– зазначила акторка.

Для тих, кому цікаво отримати рецепти приготування настоянок, знаменитість пообіцяла розповісти в коментарях. Сумська також поцікавилася у фанатів, чи хотіли б вони, аби вона вела рубрику щодо рецептів на травах для здоров’я та краси. Тож, ймовірно, вже зовсім скоро народна артистка розповість ще багато корисних секретів.