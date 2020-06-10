Українська актриса Ольга Сумська під час карантину наважилась на маленьку зміну зовнішності. Вона вирішила хірургічно видалити свою родимку з обличчя, яка була її справжньою "родзинкою". Тепер же вона пояснила, чому це зробила.

За словами 53-річної жінки, на видалення родимки вона наважались не з медичних цілей, а просто тому, що вона заважала. Про це вона розповіла у виданні "КП" в Україні".

До теми Акторка Ольга Сумська видалила легендарну родимку на обличчі: фото

В юності була маленькою, а з віком стала трохи більше. Жодних медичних показань для цього не було. Думала на карантині непомітно видалити, не вийшло непомітно,

– прокоментувала свої невелички зміни на обличчі Сумська.

Артистка також додала, що не очікувала такого ажіотажу навколо цієї теми. Вона переконана, що це не повинно бути предметом для розмов, адже "мало хто, що видалив".

Як виглядає Ольга Сумська без родимки

Вперше зміну у зовнішності актриси помітили в інстаграмі, де та опублікувала фотографію зблизька і без макіяжу. Однак якщо переглянути її світлини в мережі, то можна помітити, що родимка "зникла" на обличчі в Сумської ще 17 травня.

Ольга Сумська без родимки:

В одному з коментарів під дописом вона відповіла, що видалила родимку. А на питання, чи залишиться у неї шрам, вона пояснила, що шрам може бути, якщо родимка маленька, а коли вона більша – з часом шрам зникає.

Ольга Сумська з родимкою: