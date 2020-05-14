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Ольга Сумська звинуватила український телеканал в ейджизмі: деталі

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Ольга Сумська звинуватила український телеканал в ейджизмі
Ольга Сумська звинуватила український телеканал в ейджизмі / Instagram / @olgasumska

Українська акторка гнівно висловилася про сучасні стандарти на телебаченні. Ольга Сумська зізналася, що втратила роботу на телеканалі "1+1" лише через свій вік: коли зірці виповнилося 40 років, її звільнили. Вона наголосила, що нині в шоу-бізнесі бракує досвідчених особистостей.

Власними міркуваннями щодо сучасного українського телебачення 53-річна Ольга Сумська поділилася в інстаграм-шоу Олі Полякової "Правда чи дія". Вона наголосила, що попри свій вік не вважає себе старою та усвідомлює, що нині час жити для себе та духовно розвиватися. 

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Проте таку позицію зірки не розділяють продюсери телеканалів. Сумська вважає, що медійні стандарти дискримінують зірок через вік. Так, вона сама стала жертвою ейджизму під час роботи на "1+1". 

Коли мені виповнилося 40 років, я вела програму "Імперія кіно" протягом 10 років на каналі "1+1". Мене звільнили відразу. Ось ейджизм: мені вже 40, а нам потрібні молоді,
– пригадала Ольга Сумська. 

Народна артистка України акцентувала на тому, що зараз на телебаченні немає дорослих ведучих, у першому ешелоні музикантів – достойних дорослих співаків, які здобули славу народних улюбленців. На її думку, саме людям з досвідом місце на телеекранах. "Що у нас з телебаченням, що нам дивитися? Чим надихатися?.. Я розумію, що "Розсміши коміка", "Квартал" – це все шикарно, але хочеться життя, досвіду, якихось історій божевільних, які були б уроком для людей", – гнівно висловилася Сумська. 

Ольга Сумська звинуватила український телеканал в ейджизмі: дивіться відео онлайн 

Дивіться цей фрагмент розмови Полякової та Сумської на 1 годині 6 хвилині відео

Автор: Марина Джура
Теги: Ольга Сумська Новини LifeStyle LifeStyle
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