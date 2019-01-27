Які книги рекомендує прочитати Оля Фреймут: автори і назви

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram/ @freimutolia

Знаменита українська телеведуча, попри насичений графік, знаходить час для читання. Ольга Фреймут, мати трьох дітей, опублікувала перелік книг, які встигла прочитала за січень.

На своїй сторінці в Instgaram популярна телеведуча Ольга Фреймут зізналася, що терпіти не може, коли їй щось нав’язують. Однак порадила своїм шанувальникам три книги, які вдалося прочитати за січень.

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Мій список січня, те, що читала цього місяця, коли вкладала малят спати,
– прокоментувала фото зіркова мама.

Перше місце зайняла книга Симони де Бовуар під назвою "Зламана". Ольга Фреймут додала, що книга підійде до читання тим, хто зараз переживає розлучення. А вона, після прочитання, почала ще більше цінувати свою сім'ю.

Наступною у списку був психологічний роман англійською "Giant's Bread", яку написала легендарна Мері Вестмакотт (Агати Крісті). Ольга додала, що перекладу цієї книги немає, але написано лаконічно, без бароко.

Ви справитеся. Роман для тих, хто ставить професію вище всього,
– додала телеведуча.

Третьою та останньою стала книга романістки Kevin Kwan під назвою "Crazy Rich Asians". Ольга Фреймут зізналася, що цей твір, написаний англійською, – наче серіал, який не торкнеться душі, лише настрою.

Після переліку книг телеведуча побажала шанувальникам вдалого вихідного. "Гарної неділі. З любов'ю", – завершила Ольга Фреймут.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Книги Ольга Фреймут
Джерело: 24 канал
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