Ольга Фреймут показала чарівне сімейне фото, яке зворушило мережу

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут та її чоловік, генеральний директор "Нового каналу" Володимир Локотко, вправно поєднують батьківство із розвагами. Так, зіркове подружжя опублікувало сімейне фото з концерту в Києві, на який взяло своїх молодших дітей.

У понеділок, 6 травня, в Києві відбувся виступ української групи "Луна", який очолює співачка Христина Герасимова. На світський захід прийшло чимало меломанів, серед яких – телеведуча Ольга Фреймут з чоловіком Володимиром Локотко. Подружжя обрало для цієї події білі вбрання, які привертали увагу всіх учасників шоу. 

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На концерт Ольга Фреймут взяла своїх молодших дітей – 1-річну Євдокію та 2-річного Валерія. Нащадки телеведучої випадково потрапили у кадр, який пара хотіла зробити після виступу. При цьому маленька донька Ольги Фреймут схопила її за сукню, звертаючись до зіркової мами. Таке фото настільки сподобалось знаменитій українці, що вона вирішила саме його опублікувати у своєму блозі. 

Сфотографуватися багатодітним батькам – виклик. Правда ж? – з гумором написала Ольга Фреймут під знімком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Хоч діти Ольги Фреймут вже підросли, вона досі не прагне показувати громадськості їх обличчя. Тому на всіх знімках Ольги Фреймут видніються тільки образи малюків, а прихильникам залишається тільки гадати, як виглядають діти їхнього кумира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

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Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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