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Ольга Фреймут показала фото з дитинства, на якому вражаюче схожа зі своєю донькою

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Ольга Фреймут та Злата Мітчелл / Instagram / @freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут активно спілкується у соціальних мережах зі своєю аудиторією та любить похизуватись досягненнями доньки. Цього разу вона взяла участь в інтернет-челенджі, чим викликала хвилю захоплень.

У своїх інстаграм-сторіс Ольга Фреймут долучилась до флешмобу, мета якого показати свої дитячі фото і передати естафету кільком своїм друзям. На новій фотографії, яку раніше знаменитість не публікувала у соціальній мережі, вона постала у шкільному віці в образі принцеси.

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Ольга Фреймут в дитинстві / Instagram-Stories / @freimutolia

Чорно-біле фото привернуло неабияку увагу користувачів, адже на ньому одразу можна помітити, як зіркова донька Злата Мітчелл схожа на свою матусю у її тих роках. Такі ж риси обличчя, колір волосся та навіть впевнений погляд. Можна впевнено сказати, що мама і донька схожі одна на одну як "дві краплі води".


Старша донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл / Instagram / @zlata_mitchell

Нагадаємо, що до інстаграм-флешмобу нещодавно також долучилась реперка Alyona Alyona, прима балету Катерина Кухар, співачка Джамала, "Жіночий квартал" та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Автор: Уляна Журба
Теги: Зіркові батьки Зіркові діти Ольга Фреймут LifeStyle
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