Ольга Фреймут показала, як відсвяткувала день народження сина: фото

Телеведуча Ольга Фреймут ретельно приховує своїх молодших дітей від громадськості: вона ще жодного разу не показала їх обличчя. Однак у мережі зірка вирішила поділитись щасливими кадрами з сімейного свята.

У середу, 8 травня, син Ольги Фреймут та Володимира Локотка – Валерій – святкує 3-ій день народження. З цієї нагоди зіркове подружжя влаштувало свято, яке пройшло у затишному сімейному колі.

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"Моя радосте і гордосте! Мій синочку, щасливої тобі долі! З днем народження", – із трепетом привітала дитину Ольга Фреймут.

Згідно зі світлин, опублікованих на Instagram-сторінці телеведучої, для сина подружжя влаштувало скромне і затишне свято. Однак відзначити 3-річчя Валерія зіркова пара, ймовірно, вирішила за кордоном. Для мандрівки Ольга Фреймут та Володимир Локотко замовили гелікоптер, а в Instagram-Stories зірка показала, як вони пролітали море.

Окрім цього, телеведуча опублікувала чарівні фото, зроблені в салоні гвинтокрила. На світлинах видно, як маленький Валерій сидить поряд із батьком та із захватом розглядає краєвиди у вікно.



Ольга Фреймут з чоловіком і сином / Instagram / @freimutolia

Наразі невідомо, куди саме вирушила Ольга Фреймут з чоловіком та дітьми. Проте, згідно із кадрами, без святкового торта 3-річний Валерій не залишився. Телеведуча замовила ласощі для дитини, прикрашені різнобарвними персонажами мультфільмів. Окрім цього, на свято вона запросила аніматорів.



День народження сина Ольги Фреймут / Instagram / @freimutolia



Святковий торт / Instagram / @freimutolia