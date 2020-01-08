Ольга Фреймут відповіла на найпопулярніші питання прихильників: які секрети відкрила зірка

Напередодні Різдва популярна телеведуча і блогерка Ольга Фреймут вирішила зробити сюрприз для прихильників. У мережі вона поцікавилась, що українці хотіли б дізнатись про неї. Відповіді Ольги Фреймут здивували багатьох.

Який новорічний подарунок Ви підготували для чоловіка – генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотко?

"На Новий рік подарувала чоловікові книгу, над якою працювала 2 роки. Вона обмеженого видання, де зібрано фрази моїх дітей з моменту, як вони почали розмовляти. Це і викликає усмішку", – розповіла Ольга Фреймут.

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Як вийти заміж?

А ви почекайте ще кілька років, якщо є терпіння... Я вийшла заміж, коли моїй Златі було 10 років. І не шукайте кохання, воно знайде Вас!

Як Ви думаєте, якою будете бабусею для своїх онуків?

Мені б дуже хотілося бути бабою Олею, в якої є дід Володя, які живуть між двома країнами: Україною і Англією. А в Англії шукайте мене десь в Челсі, там я буду бавити своїх внуків. В мене їх буде 20.

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Дайте, будь ласка, відповідь тезово. Для мене леді – це...?

Для мене бути леді – це мати гарну освіту, не обов’язково бути багатійкою, але обов’язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре.

Як легко навчитися говорити людям "ні", коли це потрібно?

Як правило, завжди погоджуються повії, тому говорити "ні" – це ознака гарного тону, я вам цього бажаю.

Чи буде новий сезон "Від пацанки до панянки"?

Буде, звісно буде. Хороший проєкт, але без мене, бо в компанії мого чоловіка... Дружина і чоловік разом працювати не можуть.

Яких правил Ви дотримуєтесь у харчуванні?

Хитрі ви, дівчата. Чомусь про бездоганну фігуру запитують ті, хто самі мають неперевершений вигляд. Але моє правило – все робити мало, мало їсти, мало спати, мало пити (я про просекко).

Де можна купити такі кросівки?

Стиль життя вимагає бігати за дітьми, тому я підбори змінила на гарні кросівки. Дякую за те, що помітили! Недаремно інвестувала в них гроші.

Що Вам допомогло в досягненні того, ким ви є?

Важливо не зраджувати нікого. Ні себе, ніколи і ні за яких обставин; тоді залишишся собою і не буде соромно дивитися щоранку на себе в дзеркало.

Як Ви справляєтесь з негативом та критикою?

Обожнюю критику, але не всі наважуються мене критикувати. Бояться... Злата мене не боїться критикувати і чоловік. Донька каже мені: "Мамо, ти завжди в якомусь образі". Не зовсім так, але щось в цьому є.

Що стало поштовхом до написання перших книжок?

Книги пишуть, аби зекономити на психологах. Це історії про біль, розчарування, кохання. Моя перша книга "Де їсть і з ким спить Фреймут" була про красиві пережиті стосунки.

Як знайти справу життя?

Справу життя Ви ні з чим не переплутаєте. Це те, що ви можете робити навіть безкоштовно. Це те, що замінить вам сніданок, обід та вечерю. Це і є справа життя.

Як Ви вимірюєте успіх людини? Які ознаки того, що вона є успішною?

Успішна людина не дозволяє іншим формувати думку про себе. Вона добре розуміє свої досягнення і провали, тому мало виправдовується, а після поразки піднімається з рівною спиною, наче нічого не сталось.