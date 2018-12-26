Ольга Фреймут відправилась з сім'єю у казковий Діснейленд: яскраві фото

Українська телеведуча Ольга Фреймут старається якнайбільше проводити свій вільний час з рідними. Після святкування католицького Різдва зірка разом зі своєю сім'єю відправилась у Діснейленд в Париж, Франція.

Перші сонячні фото Ольга Фреймут вже оприлюднила у своєму Instagram. На світлині ведуча щиро обіймає свою молодшу сестру Юлію на фоні краєвидів парку розваг та новорічної ялинки. Для зимової прогулянки жінки обрали буденні образи – зручні джинси і теплі куртки.

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"Щасливі моменти в Діснейленді", – підписала знімок телеведуча Фреймут.



Ольга Фреймут з сестрою Юлією в Діснейленді / Instagram / @freimutolia

У зимовий вікенд Ольга Фреймут відправилась не лише з сестрою, а й зі своєю донькою Златою та племінницею Габріель – донькою Юлії Фреймут. Матусі не втомлюються робити яскраві світлини зі своїми дітьми та активно публікують їх у соціальних мережах.



Юлія Фреймут з донькою Габріель в Парижі / Instagram / @freimutyulia



Злата Мітчелл і Габріель в Діснейленді / Instagram-Stories / @freimutolia



Донька Юлії Фреймут Габріель / Instagram-Stories / @freimutyulia

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Племінниця Ольги Фреймут в Діснейленді / Instagram-Stories / @freimutyulia



Донька Ольги Фреймут в Парижі / Instagram-Stories / @zlata_mitchell



Злата Мітчелл в Діснейленді / Instagram-Stories / @zlata_mitchell