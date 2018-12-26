Ольга Фреймут відправилась з сім'єю у казковий Діснейленд: яскраві фото

706
Ольга Фреймут з сестрою Юлією в Діснейленді
Ольга Фреймут з сестрою Юлією в Діснейленді / Instagram / @freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут старається якнайбільше проводити свій вільний час з рідними. Після святкування католицького Різдва зірка разом зі своєю сім'єю відправилась у Діснейленд в Париж, Франція.

Перші сонячні фото Ольга Фреймут вже оприлюднила у своєму Instagram. На світлині ведуча щиро обіймає свою молодшу сестру Юлію на фоні краєвидів парку розваг та новорічної ялинки. Для зимової прогулянки жінки обрали буденні образи – зручні джинси і теплі куртки.

Читайте також: Веселились по-дитячому: перед заручинами Хайді Клум і Том Каулітц відвідали Діснейленд

"Щасливі моменти в Діснейленді", – підписала знімок телеведуча Фреймут.

Ольга Фреймут з сестрою Юлією
Ольга Фреймут з сестрою Юлією в Діснейленді / Instagram / @freimutolia

У зимовий вікенд Ольга Фреймут відправилась не лише з сестрою, а й зі своєю донькою Златою та племінницею Габріель – донькою Юлії Фреймут. Матусі не втомлюються робити яскраві світлини зі своїми дітьми та активно публікують їх у соціальних мережах.

Юлія Фреймут з донькою Габріель
Юлія Фреймут з донькою Габріель в Парижі / Instagram / @freimutyulia

Злата Мітчелл
Злата Мітчелл і Габріель в Діснейленді / Instagram-Stories / @freimutolia

Габріель
Донька Юлії Фреймут ГабріельInstagram-Stories / @freimutyulia

Читайте також: ​Оля Фреймут поділилась улюбленою стравою своїх дітей і традиціями напередодні Різдва: деталі


Племінниця Ольги Фреймут в Діснейленді / Instagram-Stories / @freimutyulia


Донька Ольги Фреймут в Парижі / Instagram-Stories / @zlata_mitchell


Злата Мітчелл в Діснейленді / Instagram-Stories / @zlata_mitchell

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Новини Франції Ольга Фреймут Зіркові мами
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
сьогодні 20:06 Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
3083
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 17:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 32214
Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
сьогодні 15:56 Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
840
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
сьогодні 13:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
80043
Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
25 грудня 18:00 Найкурйозніші модні провали 2018 року, від яких неможливо втримати сміх
Юлія Михайлова 6542
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
25 грудня 13:00 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 250
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук