Ольга Фреймут відправилась з сім'єю у казковий Діснейленд: яскраві фото
Українська телеведуча Ольга Фреймут старається якнайбільше проводити свій вільний час з рідними. Після святкування католицького Різдва зірка разом зі своєю сім'єю відправилась у Діснейленд в Париж, Франція.
Перші сонячні фото Ольга Фреймут вже оприлюднила у своєму Instagram. На світлині ведуча щиро обіймає свою молодшу сестру Юлію на фоні краєвидів парку розваг та новорічної ялинки. Для зимової прогулянки жінки обрали буденні образи – зручні джинси і теплі куртки.
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"Щасливі моменти в Діснейленді", – підписала знімок телеведуча Фреймут.
Ольга Фреймут з сестрою Юлією в Діснейленді / Instagram / @freimutolia
У зимовий вікенд Ольга Фреймут відправилась не лише з сестрою, а й зі своєю донькою Златою та племінницею Габріель – донькою Юлії Фреймут. Матусі не втомлюються робити яскраві світлини зі своїми дітьми та активно публікують їх у соціальних мережах.
Юлія Фреймут з донькою Габріель в Парижі / Instagram / @freimutyulia
Злата Мітчелл і Габріель в Діснейленді / Instagram-Stories / @freimutolia
Донька Юлії Фреймут Габріель / Instagram-Stories / @freimutyulia
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Племінниця Ольги Фреймут в Діснейленді / Instagram-Stories / @freimutyulia
Донька Ольги Фреймут в Парижі / Instagram-Stories / @zlata_mitchell
Злата Мітчелл в Діснейленді / Instagram-Stories / @zlata_mitchell