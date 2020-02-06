Ольга Фреймут вперше показала обличчя доньки

Знаменита телеведуча і письменниця Ольга Фреймут зачарувала мережу знімком зі своєю донечкою Євдокією. Вперше зіркова матуся вирішила познайомити громадськість з нащадком, показавши її обличчя.

На чорно-білому фото видно, як Ольга Фреймут тримає донечку на руках. Знімок телеведуча опублікувала архівний, адже наразі дівчинці виповнилось 2 роки, а на фото – їй кілька місяців. Та навіть на цьому кадрі видно, наскільки Євдокія подібна до своєї зіркової матусі.

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Моя Євдокія, – ніжно і лаконічно підписала світлину Ольга Фреймут.

Цікаво, що фото донечки телеведуча розмістила і в книзі, яку нещодавно презентувала Оля Фреймут. На обкладинці видання можна побачити кольорове зображення маленької Євдокії, яка допитливо дивиться на читачів. У самій книзі Ольга Фреймут не тільки поділилась своїми лайфхаками у материнстві, але й показала ексклюзивні кадри з дитиною.

"Материнство – далеко не гламурне заняття. Ця книга підстрахує навіть досвідчених батьків, бо має зручну структуру, продумана до дрібниць. "Немовля" – це практичні поради з мого щоденника. Так відверто про материнство я ще нікому ніколи не розповідала", – анонсувала Оля Фреймут.

Як відомо, Оля Фреймут вийшла заміж за генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотко. У травні 2016 року у пари народився син Валерій, а за рік – донька Євдокія. Досі Оля Фреймут оберігала дітей від зайвої уваги громадськості та журналістів, приховуючи обличчя нащадків. Відтак у мережі є чимало фото, на яких діти телеведучої стоять спиною до камери.

Окрім цього, Оля Фреймут виховує 13-річну Злату Мітчел від першого шлюбу. Зі школяркою телеведуча залюбки публікує спільні світлини, демонструючи особливу гармонію в стосунках. Також Оля Фреймут публічно підтримує дизайнерську роботу дівчинки, відвідуючи її модні покази та презентації колекцій.