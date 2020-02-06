24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Ольга Фреймут вперше показала обличчя доньки

457 Читать новость на русском
Ольга Фреймут показала обличчя доньки / Instagram / @freimutolia

Знаменита телеведуча і письменниця Ольга Фреймут зачарувала мережу знімком зі своєю донечкою Євдокією. Вперше зіркова матуся вирішила познайомити громадськість з нащадком, показавши її обличчя.

На чорно-білому фото видно, як Ольга Фреймут тримає донечку на руках. Знімок телеведуча опублікувала архівний, адже наразі дівчинці виповнилось 2 роки, а на фото – їй кілька місяців. Та навіть на цьому кадрі видно, наскільки Євдокія подібна до своєї зіркової матусі. 

Читайте також: Ольга Фреймут відповіла на найпопулярніші питання прихильників: які секрети відкрила зірка

Моя Євдокія, – ніжно і лаконічно підписала світлину Ольга Фреймут.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Цікаво, що фото донечки телеведуча розмістила і в книзі, яку нещодавно презентувала Оля Фреймут. На обкладинці видання можна побачити кольорове зображення маленької Євдокії, яка допитливо дивиться на читачів. У самій книзі Ольга Фреймут не тільки поділилась своїми лайфхаками у материнстві, але й показала ексклюзивні кадри з дитиною. 

"Материнство – далеко не гламурне заняття. Ця книга підстрахує навіть досвідчених батьків, бо має зручну структуру, продумана до дрібниць. "Немовля" – це практичні поради з мого щоденника. Так відверто про материнство я ще нікому ніколи не розповідала", – анонсувала Оля Фреймут. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Як відомо, Оля Фреймут вийшла заміж за генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотко. У травні 2016 року у пари народився син Валерій, а за рік – донька Євдокія. Досі Оля Фреймут оберігала дітей від зайвої уваги громадськості та журналістів, приховуючи обличчя нащадків. Відтак у мережі є чимало фото, на яких діти телеведучої стоять спиною до камери.

Окрім цього, Оля Фреймут виховує 13-річну Злату Мітчел від першого шлюбу. Зі школяркою телеведуча залюбки публікує спільні світлини, демонструючи особливу гармонію в стосунках. Також Оля Фреймут публічно підтримує дизайнерську роботу дівчинки, відвідуючи її модні покази та презентації колекцій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

 

Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
сьогодні
55869
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами Ольга Фреймут
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська
Юлія Михайлова 7828
сьогодні 10:01 Цікаві факти про Дана Балана, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова 5203
сьогодні 08:56 Знамениті моделі прийшли на благодійну вечірку amfAR: найефектніші образи
Юлія Михайлова 2065
5 лютого 21:38 10 найвідоміших хітів "Тартака", на яких виросли покоління українців
Уляна Журба 406
5 лютого 17:44 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 9501
Новини
Більше новин
Залиште відгук