Ольга Фреймут зачарувала звабливим образом: фото
Українська телеведуча Ольга Фреймут рідко показує нові знімки з особистого життя, відтак кожна світлина стає справжнім сюрпризом для шанувальників.
Неочікуване фото, на якому зірка постала у спокусливому образі, Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: У прозорій чорній сукні: Оля Фреймут з чоловіком відвідала шкільний бал
Фреймут позує чорному вбранні з мереживними рукавами та глибоким декольте. Завершує аутфіт телеведучої червона помада на губах та легкі локони.
Іноді у житті трапляються погані люди, ситуації, готелі...Важливо, щоб це було іноді,
– підписала світлину Фреймут.
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia
Шанувальники оцінили зовнішній вигляд 37-річної Ольги і закидали її компліментами у коментарях.
"Ви неповторна", "Дуже розумна і гарна жінка", "Моя Оля красива, люблю", – пишуть користувачі у мережі.