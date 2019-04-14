Ольга Фреймут зачарувала звабливим образом: фото

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Українська телеведуча Ольга Фреймут рідко показує нові знімки з особистого життя, відтак кожна світлина стає справжнім сюрпризом для шанувальників.

Неочікуване фото, на якому зірка постала у спокусливому образі, Ольга опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Фреймут позує чорному вбранні з мереживними рукавами та глибоким декольте. Завершує аутфіт телеведучої червона помада на губах та легкі локони.

Іноді у житті трапляються погані люди, ситуації, готелі...Важливо, щоб це було іноді,
– підписала світлину Фреймут.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Шанувальники оцінили зовнішній вигляд 37-річної Ольги і закидали її компліментами у коментарях.

"Ви неповторна", "Дуже розумна і гарна жінка", "Моя Оля красива, люблю", – пишуть користувачі у мережі.

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Теги: LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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