Ольга Фреймут зізналася про втрату духовного наставника: Він святий
Сьогодні, 12 квітня, у Вербну неділю з життя пішов духовний наставник телеведучої Ольги Фреймут. Зірка зізналася, що отець Василь благословив її у найвідповідальніші моменти життя, формував моральні принципи та навіть визначив майбутнє покликання.
На сторінках свого інстаграму популярна телеведуча Ольга Фреймут поділилася сокровенним. Вона зізналася про втрату духовного наставника отця Василя Репіньовського. У скорботному дописі зірка зізналася, що він йшов з нею поряд впродовж всього життя.
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Ольга Фреймут наголосила, що Перше Причастя її старшої доньки Злати, новосілля та безліч інших вагомих подій відбувалися з благословення отця Василя. Вона зізналася, що у шкільні роки відвідувала щоденні літургії перед уроками і навіть хотіла піти в монастир. Проте її духовний наставник порадив їй "служити Богові по-іншому", адже знав, що на неї чекає успіх в українському шоу-бізнесі.
Сьогодні, у світле свято Вербної неділі, пішов із життя мій духовний наставник, от. Василь Репіньовський. Мої душевні сили та принципи, наповнення та віра – це все від Нього. Він святий… Отче, яким тепер цей світ буде без Вас?
– написала Ольга Фреймут.
Ведуча публічно висловила співчуття родині отця Василя, прихильники знаменитості не залишилися байдужими до її втрати: "Гарні люди ідуть від нас на великі свята!", "Мені так болить, що я завжди відкладала візит до отця Василя. Світла пам'ять отцю Василю, він був дійсно священиком від Бога!"
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