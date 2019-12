Ольга Куриленко могла зіграти у фільмі "Диво-жінка" замість Ґал Ґадот: чому угода зірвалася

Відома голлівудська акторка Ольга Куриленко, яка родом з України, дала відверте інтерв'ю іноземеному виданню. У розмові зірка зізналася, що під час проб на головну героїню супергейроського фільму "Диво-жінка" вона потрапила до шорт-листа претенденток.

Про це Ольга Куриленко розповіла журналісту сайту The Hollywood Reporter.

До речі, "Диво-жінка 2": в мережі з'явилися український трейлер і персонажні постери до фільму

За словами актриси, вона опинилася у списку тих зірок, які потрапили до шорт-листа претенденток на культову роль супергероїні Диво-жінки у попередніх частинах. Нагадаємо, у фільмі 2020 року цю роль виконає ізраїльська акторка Ґал Ґадот, яка також має українське коріння.

Ольга Куриленко зізналася, що отримувала пропозицію зіграти Диво-жінку у фільмі "Бетмен проти Супермена", який вийшов у 2016 році, однак тоді акторка вирішила відмовитися від ролі. Це було спричинене тим, що зірка Голлівуду не хотіла знову зніматися у головних ролях з Беном Аффлеком. Нагадаємо, у 2012 році Ольга Куриленко та Аффлек зіграли закоханих у фільмі "До захоплення" (To The Wonder).

Актриса заявила, що на прослуховування вона повинна була прийти у купальнику та шкіряні чоботи, через що її переповнили сумніви щодо співпраці з Аффлеком. Тому боротися за роль українка не стала.