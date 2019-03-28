Ольга Куриленко показала, як виглядала у 15 років: фото

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко здивувала шанувальників у соціальних мережах своїм фото у 15-річному віці.

Архівне фото Куриленко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На чорно-білому знімку Ольга ніжно позує у закритому платті з квітковим принтом. Волосся майбутньої зірки заплетено у дві коси, а у руках вона тримає гілочку з горобиною.

Що цікаво, саме це фото стало першим у модельній кар'єрі Куриленко.

"Знайшла свою першу модельну фотосесію. Мені тут 15 років", – повідомила зірка у підписі.

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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