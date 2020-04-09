Ольга Куриленко розповіла, як почувається після подолання коронавірусу

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко поділилась з прихильниками новим дописом. Зірка, яка одужала після інфікування коронавірусом, розповіла, що почувається добре.

На інстаграм-сторінці Ольга Куриленко опублікувала фото, на якому вона ніжилась на сонці. Зірка постала перед камерою у кепці та без будь-якого макіяжу. Вже у дописі акторка розповіла, що почувається добре. За час карантину Ольга Куриленко, мабуть, отримала чимало повідомлень від прихильників, тому поквапилась пояснити, що не буде щодня публікувати допис у мережі через зайнятість.

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"Дякую за коментарі та побажання. У мене все добре. Я не можу кожен день публікувати дописи, оскільки маю дуже багато справ, а з дітьми, як ви знаєте, справ ще більше", – пояснила вона.

Окрім цього, Ольга Куриленко вкотре закликала підписників носити медичні маски на вулиці та дотримуватись умов карантину. Сама акторка навіть після одужання покидає своє помешкання у Лондоні виключно в масці.

"Будь ласка, якщо ви виходите за продуктами – одягайте маску на обличчя! Я досі одягаю маску, коли виходжу… Будь ласка. Якщо не для себе, то для інших. Адже це так легко", – наголосила Ольга Куриленко.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, акторка Ольга Куриленко самоізолювалась у своєму помешканні в Лондоні з сином та його нянею. Після позитивного тесту на COVID-19 вона мала консультацію з лікарями, які не наполягали на госпіталізації. Окрім цього, Ольга Куриленко розповіла, що приймала тільки вітаміни та пігулки для збивання температури.

Вже наприкінці березня зірка розповіла, що почувається значно краще. Симптомів коронавірусу в неї вже не було, тому Ольга Куриленко активно розповідала прихильникам, як подолала COVID-19. Акторка пояснила, що її історія може надихнути інших на боротьбу з недугою.