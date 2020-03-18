Ольга Куриленко розповіла, як проходить лікування від коронавірусу

Знаменита голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко стала однією з інфікованих коронавірусом. Зірка перебуває на лікуванні у помешканні в Лондоні та розповіла про стан свого здоров'я.

Відповідний допис вона розмістила на офіційній сторінці в інстаграмі, де показала фото в медичній масці. Ольга Куриленко зізналась, що потреби в госпіталізації немає, адже лихоманки вже немає, і загалом вона почувається краще.

Дивіться також: У "дівчини Бонда" виявили коронавірус: список фільмів з Ольгою Куриленко, які варто переглянути

Голлівудська "дівчина Бонда" вирішила відповісти і на найпоширеніші питання своїх прихильників. Ольга Куриленко розповіла, що діагностувала коронавірус завдяки спеціальному тесту. Як такого лікування, медики їй не призначили, тому зірка збиває температуру та зміцнює імунітет вітамінами.

"Яке мені прописали лікування? Жодного! Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі і болях, що я і робила. Для підтримки імунітету я п'ю такі вітаміни: вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага! Ці вітаміни не лікують коронавірус! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами і інфекцією", – розповіла Ольга Куриленко.

Про те, що в Ольги Куриленко виявили коронавірус стало відомо 15 березня 2020 року. Згодом акторка пояснила, що вирішила не їхати до британського шпиталю, оскільки є люди, яким більше потрібна допомога та нагляд медиків. Зірка не приховувала: через пандемію лікарні переповнені.

Чому я не в лікарні? Тому що лікарні повні, і вони приймають лише пацієнтів, які борються за життя, якщо я правильно розумію. Мені сказали, що, якщо мені стане гірше – тоді викликати швидку допомогу,

– розповіла Ольга Куриленко.

Українка – не єдина представниця Голлівуду, хто бореться з коронавірусом. Недугу виявили у Тома Генкса та його дружини Рити Вілсон, Софі Трюдо, глави корпорації Universal Music Group Лучіана Грейнджа, а також акторів Ідріса Ельби, Крістофера Гів'ю, Рейчел Меттьюз.