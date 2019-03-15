Ольга Куриленко засвітила пишний бюст: сексуальне фото

Знаменита голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко похизувалася перед шанувальниками красивим декольте. Зірка оприлюднила відверте фото на сторінці у соціальній мережі.

39-річна американська та французька акторка родом з України зачарувала прихильників сексуальним фото та відмінною формою. Ольга Куриленко опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в Instagram.

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Актриса позувала перед камерою у довгій спідниці з розпірками та топі з глибоким декольте. Вона сиділа на підвіконні, поставивши одну ногу на батарею і спираючи на стіну. Така сексуальна поза підкреслила стрункі ніжки Ольги, а короткий топ дозволив побачити прихильникам її тонку талію та пишні груди.



Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial