Ольга Куриленко засвітила пишний бюст: сексуальне фото

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram/ @olgakurylenkoofficial

Знаменита голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко похизувалася перед шанувальниками красивим декольте. Зірка оприлюднила відверте фото на сторінці у соціальній мережі.

39-річна американська та французька акторка родом з України зачарувала прихильників сексуальним фото та відмінною формою. Ольга Куриленко опублікувала гаряче фото на своїй сторінці в Instagram.

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Актриса позувала перед камерою у довгій спідниці з розпірками та топі з глибоким декольте. Вона сиділа на підвіконні, поставивши одну ногу на батарею і спираючи на стіну. Така сексуальна поза підкреслила стрункі ніжки Ольги, а короткий топ дозволив побачити прихильникам її тонку талію та пишні груди.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

 

 
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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