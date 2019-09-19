Ольга Куриленко засвітила пружний прес та сідниці: звабливі фото

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Голлівудська акторка з українським корінням Ольга Куриленко приголомшує своїх фанатів звабливими кадрами. На фото зірка відверто демонструє свої сексуальні стрункі форми.

Незважаючи на те, що літо завершилося знаменитості не припиняють хизуватися яскравими знімками з відпочинку. Ольга Куриленко стала однією з тих зірок, які, здається, обожнюють тікати в тепліші краї від холодних осінніх буднів.

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Тим паче, якщо відпочинок поєднати з оздоровчими процедурами. Голлівудська акторка українського походження поділилася красивими світлинами на своїй сторінці в Instagram. На фото струнка Ольга Куриленко постала у спортивному вбранні, яке складалося з топа та обтислих штанів.

Вона красиво позувала на фоні моря, демонструючи свій пружний прес, а також повернулася до камери спиною, засвітивши красиві сідниці.


Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

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Теги: LifeStyle Еротика Ольга Куриленко
Джерело: LifeStyle 24
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