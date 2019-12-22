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Ольга Куриленко засвітила струнку фігуру у чорному боді: пікантне фото

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Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Голлівудська акторка українського походження, яка стала популярною через роль дівчини Бонда, Ольга Куриленко вразила шанувальників у мережі звабливим знімком.

Нове гаряче фото Ольга Куриленко опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. На світлині модель позує у відвертому чорному боді з глибоким декольте на фоні намальованої машини.

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Акторка позувала перед об'єктивом фотографа Патріса ван Мальдера, а автором ілюстрації стала графічна редакторка Христина Візнер.

"З нетерпінням чекаємо свят", – додала у підписі українка.

Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко, якій у листопаді виповнилося сорок років, не соромиться публікувати звабливі знімки, демонструючи ідеальну фігуру. До прикладу, модель раніше вже співпрацювала з Патрісом ван Мальдером для еротичної фотосесії в купальниках.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Куриленко Еротика
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