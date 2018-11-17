Ольга Куриленко засвітила струнку фігуру в купальнику: гаряче фото

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Ольга Куриленко
Ольга Куриленко / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка з українським корінням Ольга Куриленко продовжує підкорювати мережу. Зірка опублікувала фото в купальнику, яке приголомшило її прихильників.

Перед камерою Ольга Куриленко позувала в суцільному пляжному вбранні, яке ледь прикривало її груди. Зірка вмостилась на білому лежаку та не приховувала свого захвату від відпочинку. Водночас голлівудська акторка засвітила струнку фігуру, що вкотре приголомшила ідеальністю. 

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"Моя посмішка, коли я розумію, що це субота", – написала Ольга Куриленко. 

 

Окрім цього, зірка показала ще одне фото з відпочинку. Перед прихильниками Ольга Куриленко постала зовсім без макіяжу. При цьому акторка виглядала розкішно, доповнивши свій образ стильним пляжним капелюшком. 

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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