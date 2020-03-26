Ольга Куриленко зізналась, чому розповіла світу про діагноз коронавірусу

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко продовжує боротись з коронавірусом. Наразі зірка почувається значно краще, а симптоми недуги зникли. Тому Ольга Куриленко активно спілкується з прихильниками та пояснила, чому вирішила розповісти світу про діагноз.

Відповідний допис вона розмістила на офіційній сторінці в інстаграмі. Ольга Куриленко розповіла, що у перші дні хвороби вона й думати не могла про соцмережі чи інформування громадськості про свій стан. Через лихоманку та слабкість акторка не могла нормально функціонувати та весь час спала.

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"Коли у мене з'явилися перші симптоми і дуже скоро почалося різке погіршення, останнє, про що я думала – це сидіти в соцмережі або повідомляти будь-кому про це. У перші дні я лежала пластом з високою температурою і в основному спала, тому я не могла взагалі нормально функціонувати. Я навіть по телефону не могла розмовляти. Чекати результатів тесту довелося кілька днів", – поділилась вона.

Та коли Ользі Куриленко стало краще, кінозірка вирішила розповісти у мережі свою історію. Оголосила вона про діагноз 15 березня. Чимало друзів акторки вмовляли її це зробити, адже приклад Ольги може дати надію іншим інфікованим на коронавірус. Саме тому зірка публікує все нові дописи та розповідає про Covid-19.

"Я кілька днів сумнівалася. У підсумку після зважування всіх за і проти, я все-таки вирішила, що потрібно про це писати, щоб дати людям знати, що вони не одні. І я вирішила поділитися своєю історією. Я просто намагаюся допомогти людям, щоб дати їм хоч якусь надію!" – додала акторка.

Як раніше повідомляли журналісти LifeStyle 24, Ольга Куриленко весь час хвороби провела у своєму помешканні у Лондоні. Ольга Куриленко пояснила : через пандемію коронавірусу клініки переповнені, тому є люди, які потребують допомоги медиків більше, ніж вона. Однак акторка стежила за своїм здоров'ям та консультувалась із лікарем у телефонному режимі. Окрім цього, Ольга Куриленко розповіла, що приймала тільки вітаміни та пігулки для збивання температури.

Важливо! Не займайтесь самолікуванням! При перших симптомах коронавірусу потрібно звернутись до свого сімейного лікаря. Не варто йти в клініку, а зробити це можна у телефонному режимі. Більше про симптоми коронавірусу дізнавайтесь в інфографіці та в новинах Здоров'я 24.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу