Ольга Сумська показала архівне фото в купальнику

Українська акторка Ольга Сумська підкорила мережу чорно-білим архівним фото. Кадр викликав жваве обговорення та захват, оскільки зірка показала свою приголомшливу фігуру в купальнику.

53-річна Ольга Сумська полюбляє ділитись із прихильниками подіями зі свого життя та знімками. Днями акторка зізналась, що 19 вересня перебуватиме у Харкові з особливим візитом. Там зірка кіно і театру буде присутня на кастингу моделей, які згодом презентуватимуть її дебютну колекцію одягу. Ольга Сумська запросила всіх красунь на зустріч та додала, що від претенденток на співпрацю потрібно не тільки стрункі форми, але й харизма.

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Мабуть, кастинг навіяв ностальгію на акторку, відтак вона вирішила показати, як виглядала у свої 22. Ольга Сумська опублікувала фото в купальнику, зроблене під час її відпочинку на Полтавщині.

Трішки спогадів. 1988 рік, Полтава, пляж біля Ворскли, – лаконічно написала Ольга Сумська.

Всі прихильники одразу ж засипали українську зірку компліментами. Фан-група Ольги Сумської зазначила, що акторка не втратила своєї привабливості з роками та у 53 роки з легкістю пройшла б будь-які кастинги.

Що відомо про дебютну колекцію одягу Ольги Сумської?

Одразу після дня народження, яке Ольга Сумська відсвяткувала 22 серпня, акторка заявила, що готує до запуску свою власну лінію одягу. Колекцію вона назве "Рідна", а саме вбрання вдало поєднає сучасний крій та національний орнамент. У коментарі "Інтеру" Ольга Сумська зазначила, що під час презентації на подіум вийдуть її зіркові подруги та невідомі моделі.



"Мене надихали картини Марії Примаченко, Катерини Білокур. На подіум вийдуть відомі жінки України – мої подруги, а також мій друг Олег Пінчук. Я закладаю певну енергетику в цю колекцію. Гарантую: у моїй сукні незаміжня жінка зустріне свою долю!" – повідомила Ольга Сумська.