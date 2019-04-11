Ольга Сумська показала рідкісне фото із сестрою

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Ольга Сумська показала фото з сестрою
Ольга Сумська показала фото з сестрою / Instagram / @olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська вразила прихильників рідкісним сімейним фото. На кадрі вона постала зі своєю рідною сестрою Наталією, яка теж є відомою у світі вітчизняного шоу-бізнесу.

Ольга Сумська – не тільки лауреат почесних премій та володарка звання Народна артистка України, а ще й активний блогер. У мережі українська акторка активно ділиться з прихильниками кадрами з приватного життя та зі зйомок. 

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Днями зірка вирішила показати рідкісне фото з рідною сестрою Наталією, яка старша за неї на 10 років. На знімку обидві красуні позували у національному одязі на кухні. Як Ольга, так і Наталія заплели дві коси, що виглядало дуже стильно. Таким чарівним кадром Ольга Сумська вирішила привітати всіх із Днем братів і сестер, який відзначають 10 квітня, та похизуватись своєю зірковою родичкою.

Зі святом сестер і братів, друзі! Бережіть родинні зв’язки, бо це найдорожче!
– написала Ольга Сумська. 

Прихильники зірки одразу ж засипали її компліментами та відзначили неймовірну схожість двох акторок. "Дуже подібні", "Обидві такі красуні. Роки вам тільки до лиця", "Сестри Сумські як завжди, гарні", "Виглядаєте чудово, приклад для всіх нас!" – написали користувачі мережі. 

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Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: LifeStyle 24
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