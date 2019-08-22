Ольга Сумська показала, як проводить свій день народження

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Ольга Сумська відзначає 53-ій день народження
Ольга Сумська відзначає 53-ій день народження / Instagram / @olgasumska

Знаменита українська акторка Ольга Сумська 22 серпня відзначає своє 53-річчя. У знаковий день зірка опублікувала романтичні кадри з відпочинку та показала сюрприз від чоловіка.

Цього року Ольга Сумська вирішила зустріти день народження на Київщині. На офіційній Instagram-сторінці вона зізналась, що для відпочинку обрала Блакитне озеро, куди вирушила зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. У день народження акторка встигла поніжитись на пляжі та прийняти десятки привітань від колег, якими поділилась в Stories. 

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"Сонячний, серпневий день біля Блакитного озера... Під променями воно дійсно насиченого блакитного відтінку. З дитинства обожнюю такий відпочинок! Далеко не треба їхати, райські місця можна знайти й тут, в Україні!" – поділилась враженнями Ольга Сумська. 

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Фото: Instagram / @olgasumska

Віталій Борисюк встиг випередити всіх друзів та родичів Ольги Сумської: з самого ранку він прийшов до іменинниці з оберемком її улюблених квітів – світлих троянд. Під час привітання чоловік заспівав кілька пісень, чим розвеселив акторку. 

Це п'ята ранку. Я свою найкоханішу жінку у світі вітаю з 25-річчям. Хочу, щоб ми завжди були такими молодими, завзятими, темпераментними, щоб гаряча кров кипіла,
– побажав на камеру Віталій Борисюк, заспівавши пісні для Сумської. 

У коментарі телеканалу "Україна" акторка зізналась, що її чоловік щороку першим вітає з днем народження. Зазвичай, Ольга Сумська делікатно натякає коханому, який подарунок хотіла б отримати від нього. Водночас Віталій Борисюк залюбки виконує побажання дружини. 

"Звичайно, першим привітав Віталік. Він мене обцілував, подарував все, що хотіла. Це щастя, коли є така ніжність! А щодо подарунків, то я йому натякаю, іноді навіть посилаю фото з підписом: "Сонечко, там-то і там-то я забронювала красиве українське намисто", – з гумором розповіла іменинниця. 

Віталій Борисюк привітав Ольгу Сумську з днем народження
Віталій Борисюк привітав Ольгу Сумську / Фото: Instagram / @olgasumska

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ольга Сумська Зіркові дні народження
Джерело: LifeStyle 24
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