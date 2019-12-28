Ольга Сумська показала, як виглядала у дитинстві: архівні фото

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася із шанувальниками спогадами про те, як проходили її новорічні ранки у садочку.

53-річна українська зірка опублікувала архівні фото на сторінці в інстаграмі. На одній зі світлин акторка позує зі своєю старшою сестрою Наталією.

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На світлинах маленька Ольга Сумська позує у білій пишній сукні з великим бантом на голові. Також у дитинстві майбутня знаменитість мала коротке темне волосся.

У підписі Оля повідомила, що світлини були зроблені у Запоріжжі у 70-ті роки. Народна артистка України поцікавилася у шанувальників, чи пам'ятаютть вони свої новорічні ранки у садках.

"Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією! Костюм сніжинки... Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту... Частенько грала лисичку в садку, а діда Мороза іноді грав навіть мій тато! Ото було щастя!" – додала зірка.



Ольга Сумська у дитинстві / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська з сестрою Наталією у дитинстві / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумська у дитинстві / Instagram / @olgasumska