24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Ольга Сумська показала, як виглядала у дитинстві: архівні фото

119 Читать новость на русском
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася із шанувальниками спогадами про те, як проходили її новорічні ранки у садочку.

53-річна українська зірка опублікувала архівні фото на сторінці в інстаграмі. На одній зі світлин акторка позує зі своєю старшою сестрою Наталією.

Читайте також: Солістка The Hardkiss Юлія Саніна зворушила сімейним фото

На світлинах маленька Ольга Сумська позує у білій пишній сукні з великим бантом на голові. Також у дитинстві майбутня знаменитість мала коротке темне волосся. 

У підписі Оля повідомила, що світлини були зроблені у Запоріжжі у 70-ті роки. Народна артистка України поцікавилася у шанувальників, чи пам'ятаютть вони свої новорічні ранки у садках.

"Улюблені фото з дитинства разом з сестрою Наталією! Костюм сніжинки... Зберегла і досі цей дивовижний костюм з натурального тюлю і батисту... Частенько грала лисичку в садку, а діда Мороза іноді грав навіть мій тато! Ото було щастя!" – додала зірка.

Ольга Сумська
Ольга Сумська у дитинстві / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська з сестрою Наталією у дитинстві / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська у дитинстві / Instagram / @olgasumska

Салати без майонезу на Новий рік: рецепти і поради від шеф-кухаря
сьогодні
8785
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України LifeStyle Ольга Сумська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:21 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 47054
сьогодні 14:11 Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
Квітослава Туз 1669
сьогодні 13:08 Зимовий сезон: де в Україні можна бюджетно відпочити на гірськолижному курорті
Яніна Ткачук 4707
сьогодні 11:38 Що за традиціями повинно бути на новорічному столі у рік Білого Металевого Щура
Квітослава Туз 832
сьогодні 11:07 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 28096
Новини
Більше новин
Залиште відгук