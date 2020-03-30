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Ольга Сумська показала, як виглядає зранку на карантині: фото

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Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Знаменита українська акторка Ольга Сумська дотримується карантину і виходить з дому лише за крайньої необхідності. Зірка поділилася фотографією, на якій показала, як виглядає зранку та яким чином захищається від пандемії COVID-19.

Щодня в Україні фіксують десятки нових випадків захворювання коронавірусу. Людей закликають дбати про власну безпеку, щоб уберегти себе та своїх рідних від інфікування. Ольга Сумська ділиться з прихильниками порадами, які допоможуть знизити ризик зараження, а також на власному прикладі показує, як потрібно захищатися.

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На своїй сторінці в інстаграмі Ольга опублікувала світлину, на якій показала, як виглядає зранку на карантині. Акторка зображена в рожевому худі та масці такого ж кольору. Обличчя вона вирішила залишити без макіяжу.

До цієї публікації додала декілька відео, на яких показала прогулянку зі своєю собачкою Жасмин. На роликах Ольга одягнена в спортивний костюм, адже вона не просто гуляє з домашнім улюбленцем, а вирішила влаштувати пробіжку, щоб наповнитися енергією та позитивнийм настроєм на весь день. 

Вранішнє карантинне. Маска, дезінфектор, рукавички в кишені! Одягаю у ліфті і магазині! А як у вас?
– написала в дописі артистка.

Щоб переглянути відео, гортайте ліворуч.

Станом на 30 березня в Україні зафіксовано 485 випадків зараження коронавірусом, з яких 14 летальні. Вдалося одужати 6 людям. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил гігієни, які можуть зберегти здоров'я та життя.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні LifeStyle Ольга Сумська
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