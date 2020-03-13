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Ольга Сумська показала, як захищається від коронавірусу: відео

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Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Знаменита українська акторка Ольга Сумська долучилася до числа зірок, які відреагували на ситуацію з коронавірусом та введення карантину в Україні. Також артистка розповіла, як захищає себе від цього захворювання.

Ольга Сумська вчора, 12 березня, виступила в Одесі. У зв'язку із введенням заходів безпеки, усі культурні події перенесли, в тому числі й вистави, у яких мала грата Ольга. Дорогою з Одеси додому вона записала відео в потязі, у якому розповіла, як захищає себе від інфекції. Ролик опублікувала Соломія Вітвіцька на своєму телеграм-каналі "Особливе з Соломією".

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Артистка зазначила, що промиває дезінфекторами руки, ніздрі та все навколо і навіть телефон. Також Ольга розповіла, що якщо ви не встигли купити маску, то можна зробити її самому. Для цього використайте декілька шарів марлі. Ольга миє руки дуже багато разів на день і просить усіх подбати про себе. 

Знаменитість закликала прихильників дослухатися до порад МОЗ, берегти себе та вірити, що коронавірус омине Україну.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус в Україні Ольга Сумська LifeStyle
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