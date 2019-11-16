Ольга Сумська пригадала перші дні роботи на телебаченні: архівні фото

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Ольга Сумська показала архівні фото / Instagram / @olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська полюбляє вражати своїх прихильників не тільки стильними виходами, але й архівними кадрами, які досі не з'являлись у мережі. 16 листопада вона опублікувала чергові кадри зі старту своєї телекар'єри.

Знімки символічно з'явились в День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Ольга Сумська привітала всіх колег зі святом та пригадала, як розпочинала роботу на одному з українських телеканалів. Як відомо, понад 20 років тому вона вела програму "Імперія кіно" та робила цікаві анонси перед показом кінострічок. Окрім цього, Ольга Сумська зізналась, наскільки тодішнє телебачення відрізняється від сучасного. 

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З днем працівників телебачення, радіо і зв’язку! 1997 рік, мій початок на ТБ, програма "Імперія кіно"...Приємно згадати той період життя. Телебачення було зовсім іншим, більш інтелігентним, повчальним,
– поділилась Ольга Сумська. 

До допису знаменита українська акторка додала архівні фото, зроблені під час зйомок "Імперії кіно". На світлинах Ольга Сумська постала з хвилястим волоссям та в елегантних вбраннях.

Ольга Сумська на архівному фото
Ольга Сумська на архівному фото / Instagram / @olgasumska

Акторка Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська – не єдина зірка, яка привітала українців з Днем радіо, телебачення та зв'язку. Ведуча та переможниця конкурсу краси Олександра Кучеренко також опублікувала святковий допис.

"Сьогодні День працівників радіо і телебачення. З чим і вітаю всіх колег, а головне – глядачів! Адже саме для вас ми робимо цю непросту, стресову, енергозатратну, але дуже цікаву роботу, яку любимо всім серцем!" – написала вона, додавши ефектне фото. 

Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко / Instagram / @aakucherenko

День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Новини LifeStyle Ольга Сумська
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