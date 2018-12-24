Ольга Сумська приголомшила схожістю зі своєю донькою: яскраві фото
Українська акторка Ольга Сумська показала спільні фото зі своєю старшою донькою Антоніною. Зірки приголомшили мережу схожістю.
У переддень католицького Різдва Ольга Сумська зачарувала прихильників зимовими знімками. Перед камерою зірка позувала зі своєю донькою – 28-річною Антоніною Паперною. Мабуть, попри насичені зйомки в Росії, дівчина зуміла приїхати до батьків на свята.
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Передноворічний святковий настрій з донькою, – написала Ольга Сумська.
Таке несподіване фото у блозі Ольги Сумської викликало чималий захват у користувачів мережі. Прихильники відзначили неймовірну схожість двох красунь.
Ольга Сумська з донькою Антоніною / Instagram @olgasumska
Акторка Ольга Сумська зі старшою донькою / Instagram @olgasumska
Варто зазначити, що й Антоніна Паперна опублікувала чарівне фото із зірковою мамою. Дівчина обрала незвичний ракурс для світлини, що виглядало дуже ефктно в кадрі. Позувала Ольга Сумська з донькою на фоні картин.
Акторки Ольга Сумська та Антоніна Паперна показали передноворічні фото / Instagram @tonya_papernaya
Зазначимо, що донька Ольги Сумської – Антоніна Паперна – отримала популярність в Росії. Там вона народила доньку Єву від актора Володимира Яглича. Хоч пара не узаконила свої стосунки, але, за інформацією російських ЗМІ, понад рік проживає разом та виховує дитину.