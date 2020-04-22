Ольга Сумська привітала доньку з народженням дитини: Тепер я двічі бабуся

Сьогодні, 22 квітня, преса рясніла заголовками про поповнення у родині доньки Ольги Сумської. Українська акторка офіційно підтвердила чутки та привітала Антоніну й Володимира з народженням другої дитини.

Приводом для новин про поповнення у родині Ольги Сумської став допис її зятя в інстаграмі. Російський актор Володимир Яглич опублікував світлину з мультфільму "Король Лев", яким персонажі сповіщали про народження сина. Як виявилося, припущення у пресі справдилися, а першою порушила мовчанку саме бабуся малюка.

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Українська артистка поділилася світлинами Антоніни та її чоловіка Володимира, привітавши пару з народженням другої дитини. Ольга Сумська не стала ділитися жодними подробицями пологів старшої доньки й не розсекретила стать немовля та дату появи на світ. Проте, судячи з усього, непідробна радість переповнює знаменитість.

Вітаю,мої рідні! Тепер я двічі бабуся! Це щастя! Дякую! Люблю вас,

– написала Сумська.

На відміну від бабусі, імениті батьки наразі відмовляються від будь-яких заяв та не коментують поповнення у родині. Нагадаємо, що про вагітність Антоніни Паперної стало відомо на початку січня після того, як дівчина опублікувала кількасекундний ролик в інстаграмі, на якому позувала з округлим животом. Згодом майбутня матуся активно позувала для нових зйомок, акцентуючи на своєму особливому стані.

Згодом Ольга Сумська зізналася, що постійно підтримувала зв'язок з донькою та давала материнські поради. З Антоніною вона спілкується переважно телефоном, адже акторка розвиває свою кар'єру в Росії та рідко навідується на Батьківщину. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом з яким виховує 2-річну доньку Єву.