24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Ольга Сумська привітала доньку з народженням дитини: Тепер я двічі бабуся

- Читать новость на русском
Ольга Сумська підтвердила чутки про поповнення у родині доньки / Instagram / @tonya_papernaya

Сьогодні, 22 квітня, преса рясніла заголовками про поповнення у родині доньки Ольги Сумської. Українська акторка офіційно підтвердила чутки та привітала Антоніну й Володимира з народженням другої дитини.

Приводом для новин про поповнення у родині Ольги Сумської став допис її зятя в інстаграмі. Російський актор Володимир Яглич опублікував світлину з мультфільму "Король Лев", яким персонажі сповіщали про народження сина. Як виявилося, припущення у пресі справдилися, а першою порушила мовчанку саме бабуся малюка. 

До теми Донька Ольги Сумської вдруге стала мамою, – ЗМІ

Українська артистка поділилася світлинами Антоніни та її чоловіка Володимира, привітавши пару з народженням другої дитини. Ольга Сумська не стала ділитися жодними подробицями пологів старшої доньки й не розсекретила стать немовля та дату появи на світ. Проте, судячи з усього, непідробна радість переповнює знаменитість. 

Вітаю,мої рідні! Тепер я двічі бабуся! Це щастя! Дякую! Люблю вас,
– написала Сумська. 

На відміну від бабусі, імениті батьки наразі відмовляються від будь-яких заяв та не коментують поповнення у родині. Нагадаємо, що про вагітність Антоніни Паперної стало відомо на початку січня після того, як дівчина опублікувала кількасекундний ролик в інстаграмі, на якому позувала з округлим животом. Згодом майбутня матуся активно позувала для нових зйомок, акцентуючи на своєму особливому стані. 

Згодом Ольга Сумська зізналася, що постійно підтримувала зв'язок з донькою та давала материнські поради. З Антоніною вона спілкується переважно телефоном, адже акторка розвиває свою кар'єру в Росії та рідко навідується на Батьківщину. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом з яким виховує 2-річну доньку Єву. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти Новини LifeStyle Зіркові батьки Ольга Сумська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:40 Влучні цитати світових класиків про самотність
Надія Біленко
сьогодні 16:42 Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"
Надія Біленко
сьогодні 16:12 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур
сьогодні 15:48 Замість розкоші – порятунок планети: зірки, які жертвують мільйони на боротьбу з коронавірусом
Уляна Журба
сьогодні 10:29 Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз

Новини
Більше новин