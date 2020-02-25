Ольга Сумська прокоментувала появу внучки на обкладинці журналу

Популярна українська акторка Ольга Сумська зовсім скоро вдруге стане бабусею. Про це стало відомо зовсім нещодавно. Також її донька разом із чоловіком та маленькою донечкою позували для відомого глянцю. Ольга прокоментувала цю новину.

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна разом із чоловіком Володимиром Ягличем прикрасили обкладинку глянцю та вперше показали свою дворічну принцесу Єву. Ольга прокоментувала появу внучки на сторінках видання в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

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Закохані позували у сімейній фотосесії для журналу Hello. Світлина зіркової сім'ї викликала фурор в мережі. На ній видно, що Антоніна при надії. Поки подружжя чекає на появу другої дитини, показало публіці свою маленьку донечку Єву.

Зіркова матуся та бабуся Ольга Сумська не залишилася осторонь цієї події і дала коментар.

Багато відомих людей не показують своїх дітей, аби не накликати зайвих коментарів, тим більше в нашій ситуації. З приводу обкладинки Володимира і Антоніни з донькою – вони самі вирішували,

– розповіла артистка у "Ранку з Україною".