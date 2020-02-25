24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Ольга Сумська прокоментувала появу внучки на обкладинці журналу

- Читать новость на русском
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Популярна українська акторка Ольга Сумська зовсім скоро вдруге стане бабусею. Про це стало відомо зовсім нещодавно. Також її донька разом із чоловіком та маленькою донечкою позували для відомого глянцю. Ольга прокоментувала цю новину.

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна разом із чоловіком Володимиром Ягличем прикрасили обкладинку глянцю та вперше показали свою дворічну принцесу Єву. Ольга прокоментувала появу внучки на сторінках видання в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Читайте також: Ми спимо в окремих спальнях, – Ольга Сумська вразила розповіддю про шлюб

Закохані позували у сімейній фотосесії для журналу Hello. Світлина зіркової сім'ї викликала фурор в мережі. На ній видно, що Антоніна при надії. Поки подружжя чекає на появу другої дитини, показало публіці свою маленьку донечку Єву. 

Зіркова матуся та бабуся Ольга Сумська не залишилася осторонь цієї події і дала коментар.

Багато відомих людей не показують своїх дітей, аби не накликати зайвих коментарів, тим більше в нашій ситуації. З приводу обкладинки Володимира і Антоніни з донькою – вони самі вирішували,
– розповіла артистка у "Ранку з Україною".

 

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки Ольга Сумська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:40 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
сьогодні 11:34 Ользі Фреймут – 38! Значення чоловіка та дітей в житті телеведучої
Юлія Девда
сьогодні 08:40 Чоловіки Лесі Українки: секрети особистого життя великої жінки
Настя Сукач
24 лютого 15:11 Красиві чоловічі стрижки: добірка найкращих зачісок на будь-який вибір
Квітослава Туз
24 лютого 14:15 Що подивитись в кіно цього тижня: український фільм "Черкаси" і байопік про актрису Сіберг
Марта Вересюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук