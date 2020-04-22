Донька Ольги Сумської вдруге стала мамою, – ЗМІ

Популярна українська акторка Ольга Сумська має поповнення в родині. Її донька Антоніна Паперна народила другу дитину.

Приводом для новин російських ЗМІ став допис актора Володимира Яглича. В інстаграмі він опублікував кадр з мультфільму "Король Лев", де головні герої сповіщають про народження Сімби. Такий допис сприйняли як оголошення про народження сина та одразу ж засипали пару привітаннями.

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І хоч зіркові батьки не коментують новини про появу другої дитини, Ольга Сумська засипала зятя емоджі, які вказали на правдивість чуток. Українська акторка надіслала сердечко, зображення малюка та поцілунок. Але офіційно вона також не коментує подію.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич розпочали свої стосунки навесні 2015 року. Зіркова пара ретельно приховувала роман від громадськості та не відповідала на питання журналістів щодо особистого життя.

"Я завжди жорстко розмежовував приватне життя і суспільне. Є щось особисте, і воно повинно залишатися недоступним для оточуючих. Знаєте, буває, що дитина ще не встигла народитися, а батьки йому вже сторінку в інстаграм завели. Нам з Тонею такий підхід зовсім неблизький", – розповів нещодавно Володимир Яглич.

Наразі пара живе у Росії у цивільному шлюбі та виховує доньку Єву. Тільки перед народженням другої дитини Антоніна та Володимир показали обличчя первістка. А от про вагітність донька Ольги Сумської символічно оголосила у новорічну ніч, показавши прихильникам округлий живіт.