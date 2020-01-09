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Ольга Сумська вперше прокоментувала вагітність своєї доньки

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Ольга Сумська з доньками / Instagram / @olgasumska

Українська акторка та телеведуча невдовзі стане бабусею вдруге. Про вагітність її старша донька Антоніна Паперна повідомила на особистій сторінці в інстаграмі тиждень тому. Ольга Сумська не розсекретила стать майбутньої дитини, проте зазначила, що постійно підтримує зв'язок з вагітною дочкою.

29-річна Антоніна Паперна вдруге готується до материнства. Акторка вже виховує дворічну доньку Єву, яку ретельно приховує від громадськості. Зіркова бабуся для програми "Ранок з Україною" розповіла, як підтримує доньку при надії. 

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Ольга Сумська, яка зараз насолоджується відпочинком у Буковелі, зізналося, що не знає, на кого чекає подружжя, проте вагітність Антоніни приносить неабияке задоволення для Народної артистки України. 

Так, знову стану бабусею! І всім цього бажаю. Адже це велике щастя! Стать дитини ми ще не знаємо. Тому що я дуже багато отримую питань. Хто це буде: внук чи онучка? Чекаємо,
– сповістила Сумська. 

Антоніна Паперна активно розвиває свою кінокар'єру в Росії. Незважаючи на відстань, дівчина постійно відчуває підтримку турботливої матусі. 

Тоня постійно мені дзвонить. Іноді радиться з того чи іншого питання. Я пам'ятаю свої ті роки, коли я була вагітною. І думаю –Боже, як все швидко тече. Тому, знаєте, моя порада: доню, насолоджуйся цим станом,
– порадила Ольга Сумська. 

Нагадаємо, що на Новий рік Антоніна опублікувала в інстаграмі кількасекундний ролик, на якому позувала з округлим животом. Вона красувалась у короткій блискучій сукні, що підкреслила її вагітність.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти Ольга Сумська
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