Ольга Сумська вперше прокоментувала вагітність своєї доньки

Українська акторка та телеведуча невдовзі стане бабусею вдруге. Про вагітність її старша донька Антоніна Паперна повідомила на особистій сторінці в інстаграмі тиждень тому. Ольга Сумська не розсекретила стать майбутньої дитини, проте зазначила, що постійно підтримує зв'язок з вагітною дочкою.

29-річна Антоніна Паперна вдруге готується до материнства. Акторка вже виховує дворічну доньку Єву, яку ретельно приховує від громадськості. Зіркова бабуся для програми "Ранок з Україною" розповіла, як підтримує доньку при надії.

Читайте також: Наталка Карпа показала рідкісні фото з пологового будинку

Ольга Сумська, яка зараз насолоджується відпочинком у Буковелі, зізналося, що не знає, на кого чекає подружжя, проте вагітність Антоніни приносить неабияке задоволення для Народної артистки України.

Так, знову стану бабусею! І всім цього бажаю. Адже це велике щастя! Стать дитини ми ще не знаємо. Тому що я дуже багато отримую питань. Хто це буде: внук чи онучка? Чекаємо,

– сповістила Сумська.

Антоніна Паперна активно розвиває свою кінокар'єру в Росії. Незважаючи на відстань, дівчина постійно відчуває підтримку турботливої матусі.

Тоня постійно мені дзвонить. Іноді радиться з того чи іншого питання. Я пам'ятаю свої ті роки, коли я була вагітною. І думаю –Боже, як все швидко тече. Тому, знаєте, моя порада: доню, насолоджуйся цим станом,

– порадила Ольга Сумська.

Нагадаємо, що на Новий рік Антоніна опублікувала в інстаграмі кількасекундний ролик, на якому позувала з округлим животом. Вона красувалась у короткій блискучій сукні, що підкреслила її вагітність.