Ольга Сумська зачарувала мережу архівними фото зі шкільних років

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Ольга Сумська поділилась архівними фото
Ольга Сумська поділилась архівними фото / Instagram / @olgasumska

Популярна українська акторка Ольга Сумська, окрім творчої кар'єри та гастролей, ще й активно веде свій блог у мережі. Днями артистка поностальгувала за шкільними роками і поділилась із прихильниками кадрами з канікул.

Ймовірно, на спогади Ольгу Сумську надихнуло завершення навчального року в Україні. Цей день акторка по-особливому зустріла, адже її молодша донька Анна закінчила 11 клас. У переддень випускного Ольга Сумська вирішила поностальгувати за шкільними роками, показавши, як колись проводила літні канікули. 

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На чорно-білих кадрах з власного архіву вона постала у купальниках. За словами Ольги Сумської, її батьки гастролювали, тому в дитинстві вона часто проводила канікули у дитячих таборах або ж в бабусі. 

В дитинстві я частіше була на морі, ніж зараз. Могла не вилазити з нього цілий день... Батьки віддавали мене до піонер-таборів біля Азовського моря у Бердянську, бо жили ми тоді у Запоріжжі, а це ж поряд. Тато і мама на гастролях, а я в таборі або в селі – такими зазвичай були мої літні канікули,
– поділилась спогадами Ольга Сумська. 

Ольга Сумська на відпочинку
Ольга Сумська на відпочинку / Instagram / @olgasumska

Окрім цього, знаменитість пригадала, що під час відпочинку могла спілкуватись з батьками тільки за допомогою листівок. Тоді ще не було мобільних телефонів, а телеграми чи листи Ольга Сумська очікувала з нетерпінням та досі зберігає їх, як щось найдорожче у світі.

Це сьогодні діти відпочивають, де захочуть, а тоді було так: як батьки скажуть. І жодних мобілок, писали листи. Я чекала цих листів, як чогось найдорожчого в світі. І досі їх зберігаю,
– додала вона.

Допис із архівними фото отримав чималу популярність серед прихильників: тисячі людей вподобали фото Ольги Сумської та поділились своїми спогадами про шкільні канікули. 

Акторка Ольга Сумська у шкільні роки
Акторка Ольга Сумська у шкільні роки / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська / Instagram / @olgasumska

Ольга Сумська на архівних фото
Ольга Сумська на архівних фото / Instagram / @olgasumska

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Теги: Новини України LifeStyle Відпочинок Ольга Сумська
Джерело: LifeStyle 24
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