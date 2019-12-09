Ольга Сумська здійснила мрію: як пройшов показ дебютної колекції одягу RIDNA у Києві – фото

Народна артистка України Ольга Сумська презентувала дебютну колекцію одягу під назвою RIDNA. Перший показ суконь, у яких знаменитість поєднала сучасний крій та національний орнамент, пройшов у Києві і був приурочений до 120-річчя української художниці Катерини Білокур.

Ольга Сумська здійснила мрію свого життя – стала дизайнеркою одягу. Так, у першій колекції акторка представила розкішні сукні з шовку авторськими квітковими принтами, виконаними за мотивами картин Катерини Білокур, а показ пройшов у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

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Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюк на презентації дебютної колекції RIDNA / Пресслужба

"Можливо, це вас здивує, але з дитинства я мріяла бути художником модельєром. Мої шкільні зошити були змальовані моделями одягу, а мамочка турботливо зберігала всі мої ескізи. Я любила промальовувати найдрібніші деталі, хотіла створювати історичні костюми для театру і кіно. Сама шила з 14-ти років та вчилася кроїти за журналами мод. Знімаючись у кіно, завжди втручалася в процес пошиття костюму. Розуміла який колір і фасон мені найбільше пасує. В театрі – допрацьовувала деталі, сама шила капелюшки, сумочки, чим дуже дивувала колег", – зізналася акторка.



Ольга Сумська на презентації дебютної колекції RIDNA / Пресслужба

На подіум дебютної колекції вийшли представниці українського шоу-бізнесу – Ганна Різатдінова, Людмила Барбір, Лілія Ребрик, Неля Шовкопляс, Олеся Жураківська, Тоня Матвієнко, Ніна Матвієнко, Надія Матвєєва, Сніжана Єгорова, Наталя Холоденко, Марина Кінах, Роза Аль Намрі, Влада Литовченко, Марися Горобець, Олена Бернацька, Іванна Слабошпицька і Гарбріела Масанга. В одязі від Сумської вийшла навіть молодша дочка акторки Анна Борисюк.

Дивіться фото з показу колекції одягу Ольги Сумскої RIDNA:

Показ бренду RIDNA у Києві/ Пресслужба

Назва RIDNA для колекції народилася відразу. Як розповіла Ольга, в її душі було саме це слово, і ніяке інше. Одяг Сумської розрахований для жінок різного віку. Акторка пояснює, якщо "згадати українські традиції, одяг передавали з покоління у покоління".

"Сорочку мами або бабусі так приємно одягати, адже в цих речах колосальна енергетика від наврочування. Я пам’ятаю, як моя бабуся вшивала різні літери і знаки в сорочки, шматочки трав у малесеньких торбинках. Вона казала, що це, мовляв, від недоброго ока. Тож, найголовніша ідея колекції – це обереги, які будуть вишиті з вивороту на сукнях. На добро, на вдале заміжжя, на щастя і гарну жіночу долю", – наголосила дизайнерка.



Ольга Сумська на презентації дебютної колекції RIDNA / Пресслужба