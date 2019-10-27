Ольга Сумська згадала, як вона дублювала Анджеліну Джолі українською мовою
Українська зірка Ольга Сумська розповіла про своє ставлення до голлівудської акторки Анджеліну Джолі, головну героїню якої вона вже вдруге дублює у фільмі "Чаклунка: Повелителька темряви".
У короткому інтерв'ю для "Світського життя" з Катериною Осадчою Ольга Сумська зізналася, що вона почала цінувати Анджеліна Джолі як акторку.
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Вона (Анджеліна Джолі, – LifeStyle 24) дуже глибока. Раніше мені здавалося, що вона більш зверхня, більш сексуальна, аніж романтична. Вона змогла "віднайти" у собі той диявольський сміх! І я його також шукала!
– зазначила Сумська.
"Чаклунка: Повелителька темряви": дивіться трейлер українською мовою
Крім того, Ольга Сумська заговорила про свою акторську родину. Її молодша дочка Ганна цього року вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Але за словами зірки, її дитина наразі не пускає маму на перші студентські вистави.
Ні, вона мене не пускає! Я кажу: "Доцю, можна я прийду? Ми з татом у куточку тихесенько будемо дивитися"... Вона каже, аби ми приходили на дипломну виставу, коли вона буде закінчувати четвертий курс,
– розповіла Ольга.
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