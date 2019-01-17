Олі Поляковій – 35: як змінилася співачка за останні 10 років, – фото

У четвер, 17 січня, українська артистка Оля Полякова святкує своє 35-річчя. З нагоди дня народження українська зірка поділилася із шанувальниками підбіркою своїх знімків з різницею в 10 років.

Знаменита Оля Полякова також приєдналася до флешмобу #10 Year Challenge і в день свого народження опублікувала на сторінці в Instagram знімки з різницею в десять років.

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За останні цей час вона записала чимало популярних хітів, серед яких максі-сингл "Суперблондинка". Саме після цієї пісні, яку співачка випустила у 2008 році, її почали асоціювати з Суперблондинкою. Тож, як змінювалася українська поп-виконавиця за найважливіші роки в кар'єрі, гортайте далі.



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic





Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic



